Altınyıldız Kolejinde 2019 Üniversite Sınav Sonuçları Heyecanla Bekleniyor

Özel Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri,

“2019 Üniversite Sınavlarında inşallah yine Türkiye’nin en iyileri arasında olacağız.”diyor.

Başarılı ve istikrarlı yönetimiyle, çağdaş eğitim anlayışıyla, sürekli başarıyı ve kaliteyi ilke edinen Altınyıldız Eğitim Kurumları, eğitimde ekol bir kurum haline gelmiştir. Başarıları, imkânları ve her geçen gün daha da gelişen okul kampüsü ile Altınyıldız Koleji eğitimde Türkiye’nin parlayan yıldızı olmuştur.

Özel Altınyıldız Liseleri olarak mezun verdiğimiz 2002 yılından bu yana 1259 öğrencimiz Türkiye’nin güzide üniversitelerine yerleşmiştir

Altınyıldız Eğitim Kurumları, 2018 Üniversite Yerleştirme sonuçlarında yeni

başarılar elde etmiştir.

Türkiye

87.,556.,1372.,1653.,1801.,2035.,2307.,2357.,2433.,2514.,3417.,3585.liği ve daha nice dereceleri Altınyıldız Koleji öğrencileri kazanmıştır.

18 TIP, 60 Mimarlık ve Mühendislik, 2 Diş, 6 Fizik Tedavi - Diyetisyenlik, 10 Eğitim, 10 Hukuk-Kamu, 2 İşletme-İktisat, 36 Sağlık Bilimleri ve diğer fakülteleri kazanan Altınyıldız Liseliler büyük gurur yaşamaktadır.

17 Yılda öğrencilerimiz;

116 Tıp, 476 Mühendislik-Mimarlık, 100 Hukuk, Kamu ve Uluslararası İlişkiler, 7 Eczacılık,29 Diş Hekimliği,37 Fizik Tedavi ve Diyetisyenlik,138 Eğitim Fakültesi, 356 İşletme-İktisat ve diğer fakülteleri kazanmıştır.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseliler, 2019 yılında bilimde, sporda, sanatta Avrupa ve Türkiye dereceleri kazanmıştır.

2019 yılının ilk Türkiye derecesi Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında ALTINYILDIZLILARIN oldu.

81 il merkezinde uygulanan ve 372.451 adayın girdiği 2019-MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçlarına göre, Altınyıldız Koleji öğrencileri yine büyük bir başarıya imza atarak yeni Türkiye dereceleri kazanmıştır.

Altınyıldız Koleji öğrencilerinden Korhan ARIKAN, Genel Türkiye 4.sü, Sözel Türkiye 7.si, Eşit Ağırlık Türkiye 8.si, Sayısal Türkiye 11.si olarak Nevşehir tarihinin en başarılı sonucunu elde etmiştir.

Altınyıldız Koleji öğrencileri çeşitli puan dallarında;

Korhan ARIKAN Türkiye 4.sü,

Muhammed Alperen ALTUNTAŞ Türkiye 253.sü

Oğuzhan Ömer Taşkın Türkiye 617.si

Melike Selamet Türkiye 640.sı

Muhammed Eren Velioğlu Türkiye 658.si,

derecelerini kazanmışlardır.

Altınyıldız Eğitim Kurumları öğrencileri, haziran ayında katıldıkları 2019 Üniversite Sınavlarında yeni dereceler kazanacaklarını ifade ettiler.

Kuruluşunun 21.yılında Altınyıldız Eğitim Kurumlarında her gün yeni bir başarı hikâyesi yaşanmaktadır. Kurucuları, Yöneticileri, Öğretmenleri ve Personelleri, bir yandan ülkemizin ve devletimizin geleceğine katkı sağlamaya çalışırken, diğer yandan aziz milletimizin geleceği olan gençleri; yüreklerinde vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yetiştirmektedir.

Öğrencilerimize üstün başarılar diliyoruz. Öğrencilerimizin yetişmelerinde emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutluyoruz.