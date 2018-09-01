Altınyıldız Koleji’nde 2018-2019 öğretim yılı Havuz Günleri başladı

Türkiye’nin en donanımlın eğitim kampuslarından biri olan Altınyıldız Eğitim Kurumları kampusunda yer alan Kapalı – Isıtmalı Yüzme Havuzundan öğrenciler yararlanmaya devam ediyor.

Altınyıldız Koleji Kreş, Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen Havuz Günleriʺ veliler tarafından büyük beğeni topluyor.

Nevşehir’de tek, Türkiye’de az sayıda özel okulda bulunan kapalı, ısıtmalı yüzme havuzunda gerçekleştirilen yüzme sporu öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişmelerine büyük katkı sağlıyor.

Altınyıldız Koleji Havuz Günleri 1 Eylül 2018 Cumartesi günü Saat 10.00 da Altınyıldız Kreş ve Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin programı ile başladı.

Altınyıldız Kolejli öğrencileri, öğretmenlerinin eşliğinde hem eğlendiler hem de havuzun keyfini çıkarttılar.

Altınyıldız Havuz Günleri 3 hafta boyunca devam edecek.

Altınyıldız Kolejli olmanın farklarından birini yaşayan öğrenciler ve veliler, bu mükemmel eğitim kurumlarını Nevşehir’e kazandıran kuruculara, yöneticilere ve öğretmenlere teşekkür ettiler.

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2018, 11:22