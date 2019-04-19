Altınyıldız Koleji Veli Bilgilendirme Toplantıları Yapıldı

Geçtiğimiz hafta içinde Özel Altınyıldız Koleji 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için veli bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Hafta içi okul çıkış saatiyle başlayan toplantılarda, velilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, öğrencilerimizin yazılı sınavları, deneme sınavları ve tarama sınavları ile ortaya koydukları başarılar değerlendirilmiş, bireysel görüşmelerle öğrencilerimizin ihtiyaçları konusunda fikir paylaşımında bulunulmuştur.

Öğrencilerimizin başarısında önemli bir etkiye sahip olan toplantılarımız verimli bir şekilde tamamlanmıştır.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2019, 15:58