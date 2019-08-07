Altınyıldız Koleji Üniversite Yerleştirme Sonuçlarında Yine Şampiyon!

2019 Üniversite Yerleştirme sonuçlarına göre 132 Altınyıldız Kolejli öğrenci daha üniversiteli oldu.

Altınyıldız Koleji yıllardır Üniversite sınavlarında İl Birinciliklerini ve Türkiye derecelerini kazanarak Nevşehir’in gururu olmaktadır.

2019 Üniversite Sınavlarında Nevşehir birinciliklerini alan öğrencilerimiz, GALATASARAY, BOĞAZİÇİ, KOÇ, ODTÜ, ANKARA, İSTANBUL, HACETTEPE ve diğer üniversitelerin Tıp, Mühendislik, Hukuk, Diş Hekimliği, Eğitim gibi Fakültelerini kazanma başarısı göstermişlerdir.

2019 NEVŞEHİR ŞAMPİYONU ALTINYILDIZ KOLEJİNDEN MUHTEŞEM BAŞARI,

ALTINYILDIZ KOLEJLİLER;13 TIP FAKÜLTESİ,7 HUKUK, 6 DİŞ HEKİMLİĞİ, 2 ECZACILIK, 46 MÜHENDİSLİK-MİMARLIK, 12 EĞİTİM, 25 SAĞLIK BİLİMLERİ, 21 İŞLETME VE DİĞER FAKÜLTELER OLMAK ÜZERE ÖĞRENCİLERİMİZ TÜRKİYE'NİN SEÇKİN ÜNİVERSİTELERİNE YERLEŞMİŞLERDİR.

Öğrencilerimizi, velilerimizi ve öğretmenlerimizi kutlarız.

"BAŞARILI BİR GELECEK, İYİ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN ALTINYILDIZ KOLEJİ"

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2019, 15:47