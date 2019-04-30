Altınyıldız Koleji'nden Mezuniyet Yemeği

2018-2019 Öğretim yılında Özel Altınyıldız Fen, Anadolu, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olacak 196 öğrencinin Mezuniyet Töreninin ardından, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımlarıyla Mezuniyet Yemeği düzenlenmiştir.
2019 Geleneksel Mezuniyet Yemeğinde, Mezuniyet pastası, Genel Müdür Serhat İĞDECİ, Lise Müdürü Özkan Kılınç, Müdür Yardımcıları Türkan YAVUZ, Korhan ASLANER, Aykut DEĞERLİER, öğretmenler ve öğrenciler tarafından kesilmiştir.
Yemekte öğrenciler doyasıya eğlenirken, mezun olmanın onurunu yaşadılar.
Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Kolejinden mezun olan öğrencileri kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 09:09