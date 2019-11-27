Altınyıldız Koleji'nde Meslek Tanıtım Günleri
Altınyıldız Kolejinde öğrenciler geleceğe bir adım önde başlıyor.
Altınyıldız Koleji öğrencilerinin geleceğe bilinçli bir şekilde hazırlanması ve gelecekte yapmak istedikleri mesleğin önemli özelliklerini öğrenmesi için Altınyıldız Koleji Konferans Salonunda Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri için 7. Meslek Tanıtım Etkinliği düzenlemiştir.
Etkinlikte Kapadokya Üniversitesi tanıtım standı da açıldı.
Etkinliğe katılan meslek temsilcilerine günün anısına Genel Müdür Serhat İĞDECİ, Lise Müdürü Özkan KILINÇ, Müdür yardımcıları Türkan YAVUZ, Aykut DEĞERLİER, Korhan ASLANER, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlar Onur İNCE, Yelda ÇELİK ve Fatma EKER tarafından plaket takdim edilmiştir.
Ülkemizin aydınlık geleceğini oluşturan gençlere yatırım yapan Altınyıldız Koleji gerçekleştirdiği etkinlikle çoğunluğu Nevşehir’de görev yapan mezun Altınyıldız Kolejlilerin de yer aldığı, çeşitli meslek mensuplarını 9.10. 11. ve 12.sınıf öğrencilerimizle bir araya getirmiştir.
Öğrencilerimiz, farklı meslek temsilcileri ile birebir tanışma - konuşma - bilgilenme fırsatı bulmuş, bütün meslekler hakkında gerekli bilgilere ulaşmışlardır. Öğrencilerimiz bu etkinlik sayesinde ileriye daha net, gerçekçi, kendi kişilik ve yetenekleri doğrultusunda meslek seçimlerini belirleyerek, mesleğin önemli özelliklerini, incelik gerektiren hassasiyet noktalarını öğrenerek farklı bir bakış açısı kazanmışlardır.
Bu etkinlikte;
|
ALTINYILDIZ FEN VE ANADOLU LİSESİ MESLEK TANITIM GÜNLERİNDE GÖREV ALAN EĞİTİMCİLER
|
ADI-SOYADI
|
BRANŞ/GÖREV
|
1
|
Av.ÖZGE İĞDECİ ESEN
|
AVUKAT
|
2
|
Dr.Öğrt.Üyesi CEM OKAN ÖZER
|
GIDA MÜHENDİSİ
|
3
|
Arş.Gör.MEHMET YASİN CANBOLAT
|
JEOLOJİ MÜHENDİSİ
|
4
|
Arş.Gör.SERKAN DAL
|
METALURJİ-MALZEME MÜHENDİSİ
|
5
|
Arş.Gör.GÜLDEN GÜNAY BULUT
|
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|
6
|
Dr.Öğrt.Üyesi DUYGU KARABIÇAK
|
PEYZAJ MİMARLIĞI
|
7
|
Arş.Gör.NURULLAH ÖZKAN
|
UÇAK-ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|
8
|
Arş.Gör.NURTEN BAYRAKTAR
|
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
|
9
|
Arş.Gör.HÜRMET KÜÇÜKKATIRCI
|
BESLENME VE DİYETETİK
|
10
|
MERT ALTINTAŞ
|
MAKİNA MÜHENDİSİ
|
11
|
ADNAN YASSI
|
DİŞ HEKİMİ
|
12
|
DUYGU ACER
|
DOKTOR
|
13
|
FIRAT AYDIN
|
ECZACI
|
14
|
İLAYDA ALTUN İÇEN
|
PSİKOLOG
|
15
|
GÖKÇENUR ÇÖLOĞLU
|
FİZYOTERAPİST
|
16
|
ASENA ÇETİNKAYA
|
MİMAR
|
17
|
MEHMET YILDIZ
|
MİMAR
|
18
|
MENEKŞE POLAT
|
VETERİNER HEKİM
|
19
|
Uzm.Dr.SELDA YAVUZ DEMİRCİ
|
PSİKİYATRİ
|
20
|
FERDA GÜNGÖR
|
DİYETİSYEN
|
21
|
MUSTAFA PASLANMAZ
|
ULUSLARARASI FİNAS -TİCARET
|
22
|
YASİN ÖZPAMUK
|
MADEN MÜHENDİSİ
|
23
|
FARUK KÖSE
|
DOKTOR
Görev almıştır. Tüm eğitimcilere teşekkür ederiz.
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