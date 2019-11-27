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Altınyıldız Koleji'nde Meslek Tanıtım Günleri

Eğitim 27.11.2019, 14:29 27.11.2019, 15:22
Altınyıldız Koleji'nde Meslek Tanıtım Günleri
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Altınyıldız Kolejinde öğrenciler geleceğe bir adım önde başlıyor.

           Altınyıldız Koleji öğrencilerinin geleceğe bilinçli bir şekilde hazırlanması ve gelecekte yapmak istedikleri mesleğin önemli özelliklerini öğrenmesi için Altınyıldız Koleji Konferans Salonunda Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri için 7. Meslek Tanıtım Etkinliği düzenlemiştir.

         Etkinlikte Kapadokya Üniversitesi tanıtım standı da açıldı.

         Etkinliğe katılan meslek temsilcilerine günün anısına Genel Müdür Serhat İĞDECİ, Lise Müdürü Özkan KILINÇ, Müdür yardımcıları Türkan YAVUZ, Aykut DEĞERLİER, Korhan ASLANER, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlar Onur İNCE, Yelda ÇELİK ve Fatma EKER tarafından plaket takdim edilmiştir.

Ülkemizin aydınlık geleceğini oluşturan gençlere yatırım yapan Altınyıldız Koleji gerçekleştirdiği etkinlikle çoğunluğu Nevşehir’de görev yapan mezun Altınyıldız Kolejlilerin de yer aldığı, çeşitli meslek mensuplarını 9.10. 11. ve 12.sınıf öğrencilerimizle bir araya getirmiştir.

         Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi mezunlarından; Avukat Özge İĞDECİ ESEN, Doktor Faruk KÖSE, Mimar Asena ÇETİNKAYA, Doktor Duygu ACER, Ulusla arası Ticaret-Finans Yöneticisi Mustafa PASLANMAZ, Maden Mühendisi Yasin ÖZPAMUK, Makine Mühendisi Mert ALTINTAŞ 2019-2020 Altınyıldız Koleji Meslek Tanıtım Günlerinde diğer eğiticilerle birlikte görev aldılar. Başarı bayrağını devralan öğrencilerin sorularını cevaplandırdılar.

Öğrencilerimiz, farklı meslek temsilcileri ile birebir tanışma - konuşma - bilgilenme fırsatı bulmuş, bütün meslekler hakkında gerekli bilgilere ulaşmışlardır. Öğrencilerimiz bu etkinlik sayesinde ileriye daha net, gerçekçi, kendi kişilik ve yetenekleri doğrultusunda meslek seçimlerini belirleyerek, mesleğin önemli özelliklerini, incelik gerektiren hassasiyet noktalarını öğrenerek farklı bir bakış açısı kazanmışlardır.

Bu etkinlikte;

ALTINYILDIZ FEN VE ANADOLU LİSESİ MESLEK TANITIM GÜNLERİNDE GÖREV ALAN EĞİTİMCİLER

ADI-SOYADI

BRANŞ/GÖREV

1

Av.ÖZGE İĞDECİ ESEN

AVUKAT

2

Dr.Öğrt.Üyesi CEM OKAN ÖZER

GIDA MÜHENDİSİ

3

Arş.Gör.MEHMET YASİN CANBOLAT

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

4

Arş.Gör.SERKAN DAL

METALURJİ-MALZEME MÜHENDİSİ

5

Arş.Gör.GÜLDEN GÜNAY BULUT

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

6

Dr.Öğrt.Üyesi DUYGU KARABIÇAK

PEYZAJ MİMARLIĞI

7

Arş.Gör.NURULLAH ÖZKAN

UÇAK-ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

8

Arş.Gör.NURTEN BAYRAKTAR

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

9

Arş.Gör.HÜRMET KÜÇÜKKATIRCI

BESLENME VE DİYETETİK

10

MERT ALTINTAŞ

MAKİNA MÜHENDİSİ

11

ADNAN YASSI

DİŞ HEKİMİ

12

DUYGU ACER

DOKTOR

13

FIRAT AYDIN

ECZACI

14

İLAYDA ALTUN İÇEN

PSİKOLOG

15

GÖKÇENUR ÇÖLOĞLU

FİZYOTERAPİST

16

ASENA ÇETİNKAYA

MİMAR

17

MEHMET YILDIZ

MİMAR

18

MENEKŞE POLAT

VETERİNER HEKİM

19

Uzm.Dr.SELDA YAVUZ DEMİRCİ

PSİKİYATRİ

20

FERDA GÜNGÖR

DİYETİSYEN

21

MUSTAFA PASLANMAZ

ULUSLARARASI FİNAS -TİCARET

22

YASİN ÖZPAMUK

MADEN MÜHENDİSİ

23

FARUK KÖSE

DOKTOR

Görev almıştır. Tüm eğitimcilere teşekkür ederiz.

#ALTINYILDIZ KOLEJİ #meslek tanıtım günleri
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