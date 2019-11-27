Altınyıldız Koleji'nde Meslek Tanıtım Günleri

Altınyıldız Kolejinde öğrenciler geleceğe bir adım önde başlıyor.

Altınyıldız Koleji öğrencilerinin geleceğe bilinçli bir şekilde hazırlanması ve gelecekte yapmak istedikleri mesleğin önemli özelliklerini öğrenmesi için Altınyıldız Koleji Konferans Salonunda Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri için 7. Meslek Tanıtım Etkinliği düzenlemiştir.

Etkinlikte Kapadokya Üniversitesi tanıtım standı da açıldı.

Etkinliğe katılan meslek temsilcilerine günün anısına Genel Müdür Serhat İĞDECİ, Lise Müdürü Özkan KILINÇ, Müdür yardımcıları Türkan YAVUZ, Aykut DEĞERLİER, Korhan ASLANER, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlar Onur İNCE, Yelda ÇELİK ve Fatma EKER tarafından plaket takdim edilmiştir.

Ülkemizin aydınlık geleceğini oluşturan gençlere yatırım yapan Altınyıldız Koleji gerçekleştirdiği etkinlikle çoğunluğu Nevşehir’de görev yapan mezun Altınyıldız Kolejlilerin de yer aldığı, çeşitli meslek mensuplarını 9.10. 11. ve 12.sınıf öğrencilerimizle bir araya getirmiştir.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi mezunlarından; Avukat Özge İĞDECİ ESEN, Doktor Faruk KÖSE, Mimar Asena ÇETİNKAYA, Doktor Duygu ACER, Ulusla arası Ticaret-Finans Yöneticisi Mustafa PASLANMAZ, Maden Mühendisi Yasin ÖZPAMUK, Makine Mühendisi Mert ALTINTAŞ 2019-2020 Altınyıldız Koleji Meslek Tanıtım Günlerinde diğer eğiticilerle birlikte görev aldılar. Başarı bayrağını devralan öğrencilerin sorularını cevaplandırdılar.

Öğrencilerimiz, farklı meslek temsilcileri ile birebir tanışma - konuşma - bilgilenme fırsatı bulmuş, bütün meslekler hakkında gerekli bilgilere ulaşmışlardır. Öğrencilerimiz bu etkinlik sayesinde ileriye daha net, gerçekçi, kendi kişilik ve yetenekleri doğrultusunda meslek seçimlerini belirleyerek, mesleğin önemli özelliklerini, incelik gerektiren hassasiyet noktalarını öğrenerek farklı bir bakış açısı kazanmışlardır.

Bu etkinlikte;

ALTINYILDIZ FEN VE ANADOLU LİSESİ MESLEK TANITIM GÜNLERİNDE GÖREV ALAN EĞİTİMCİLER ADI-SOYADI BRANŞ/GÖREV 1 Av.ÖZGE İĞDECİ ESEN AVUKAT 2 Dr.Öğrt.Üyesi CEM OKAN ÖZER GIDA MÜHENDİSİ 3 Arş.Gör.MEHMET YASİN CANBOLAT JEOLOJİ MÜHENDİSİ 4 Arş.Gör.SERKAN DAL METALURJİ-MALZEME MÜHENDİSİ 5 Arş.Gör.GÜLDEN GÜNAY BULUT ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 6 Dr.Öğrt.Üyesi DUYGU KARABIÇAK PEYZAJ MİMARLIĞI 7 Arş.Gör.NURULLAH ÖZKAN UÇAK-ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 8 Arş.Gör.NURTEN BAYRAKTAR İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 9 Arş.Gör.HÜRMET KÜÇÜKKATIRCI BESLENME VE DİYETETİK 10 MERT ALTINTAŞ MAKİNA MÜHENDİSİ 11 ADNAN YASSI DİŞ HEKİMİ 12 DUYGU ACER DOKTOR 13 FIRAT AYDIN ECZACI 14 İLAYDA ALTUN İÇEN PSİKOLOG 15 GÖKÇENUR ÇÖLOĞLU FİZYOTERAPİST 16 ASENA ÇETİNKAYA MİMAR 17 MEHMET YILDIZ MİMAR 18 MENEKŞE POLAT VETERİNER HEKİM 19 Uzm.Dr.SELDA YAVUZ DEMİRCİ PSİKİYATRİ 20 FERDA GÜNGÖR DİYETİSYEN 21 MUSTAFA PASLANMAZ ULUSLARARASI FİNAS -TİCARET 22 YASİN ÖZPAMUK MADEN MÜHENDİSİ 23 FARUK KÖSE DOKTOR

Görev almıştır. Tüm eğitimcilere teşekkür ederiz.