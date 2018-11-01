Altınyıldız Koleji'nde Meslek Tanıtım Günleri Başladı

Ülkemizin aydınlık geleceğini oluşturan gençlere yatırım yapan Altınyıldız Koleji gerçekleştirdiği etkinlikle çoğunluğu Nevşehir’de görev yapan mezun Altınyıldız Kolejlilerin de yer aldığı, çeşitli meslek mensuplarını 9.10. 11. ve 12.sınıf öğrencilerimizle bir araya getirmiştir.
Öğrencilerimiz, farklı meslek temsilcileri ile birebir tanışma - konuşma - bilgilenme fırsatı bulmuş, bütün meslekler hakkında gerekli bilgilere ulaşmışlardır. Öğrencilerimiz bu etkinlik sayesinde ileriye daha net, gerçekçi, kendi kişilik ve yetenekleri doğrultusunda meslek seçimlerini belirleyerek, mesleğin önemli özelliklerini, incelik gerektiren hassasiyet noktalarını öğrenerek farklı bir bakış açısı kazanmışlardır.
Bu etkinlikte;
|
01 KASIM 2018 TARİHİNDE MESLEKİ TANITIM ETKİNLİĞİNE KATILACAK EĞİTİMCİLER
|
ADI-SOYADI
|
BRANŞ/GÖREV
|
1
|
EMİNE KAPLAN
|
AVUKAT
|
2
|
Dr.Öğrt.Üyesi K.EMRE GERÇEKASLAN
|
GIDA MÜHENDİSİ
|
3
|
Arş.Gör.MEHMET YASİN CANBOLAT
|
JEOLOJİ MÜHENDİSİ
|
4
|
Arş.Gör ŞENNUR MERVE YAKUT
|
ÇEVRE MÜHENDİSİ
|
5
|
Yrd.Doç.Dr.NİLÜFER KÜÇÜKDEVECİ
|
METALURJİ-MALZEME MÜHENDİSİ
|
6
|
Arş.Gör.ŞAKİR ŞİMŞİR
|
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|
7
|
Doç.Dr.H.İBRAHİM OĞUZ
|
BİYOSİSTEM MÜHENDİSİ
|
8
|
Dr.Öğrt.Üyesi KAĞAN CEBE
|
İNŞAAT MÜHENDİSİ
|
9
|
Dr.Öğrt.Üyesi Esra ÖZHANCI
|
PEYZAJ MİMARLIĞI
|
10
|
FIRAT AYDIN
|
ECZACI
|
11
|
GÖKÇENUR SARA
|
FİZYOTERAPİST
|
12
|
OSMAN VERGİVEREN
|
VERSA HASTANESİ
|
13
|
SALİH YÜCEL
|
MİMAR
|
14
|
HÜSEYİN İNAN
|
MAKİNA MÜHENDİSİ
|
15
|
RAMAZAN ÖZÇELİK
|
MAKİNA MÜHENDİSİ
|
16
|
ATİLLA ŞENELMİŞ
|
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|
17
|
FERHAT YÜCEL
|
İNŞAAT MÜHENDİSİ
|
18
|
TALHA SARIGEDİK
|
MİMAR
|
19
|
Dr.ULUÇ HAŞİMOĞLU
|
VERSA HASTANESİ BAŞHEKİMİ
|
20
|
UZM.DR.MEHMET AKDOĞAN
|
ANESTEZİ VE REANİMASYON
|
21
|
MENEKŞE POLAT
|
VETERİNER HEKİM
|
22
|
Uzm.Dr.SEDA YAVUZ DEMİRCİ
|
PSİKİYATRİ
|
23
|
ENVER ANDEDEN
|
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
|
24
|
EZGİ KESKİN
|
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
yer almışlardır.
Okul Müdürü Özkan KILINÇ bu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen Altınyıldız Koleji Yöneticilerine,Rehber Öğretmenleri Onur İNCE , Yelda Çelik ,Gönül Saray,Fatma Eken ve ile geleceğe akılcı bir şekilde yönelmek isteyen öğrencilerimize katkı sağlayan bütün meslek mensuplarına teşekkür etmiştir.
Meslek Tanıtım Etkinliği, Altınyıldız Koleji Genel Müdürü Serhat İĞDECİ,okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından meslek mensuplarına çiçek, hediye ve katılım belgesi takdimi ile sona ermiştir.
Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 15:30