Altınyıldız Koleji'nde Meslek Tanıtım Günleri Başladı

Ülkemizin aydınlık geleceğini oluşturan gençlere yatırım yapan Altınyıldız Koleji gerçekleştirdiği etkinlikle çoğunluğu Nevşehir’de görev yapan mezun Altınyıldız Kolejlilerin de yer aldığı, çeşitli meslek mensuplarını 9.10. 11. ve 12.sınıf öğrencilerimizle bir araya getirmiştir.

Öğrencilerimiz, farklı meslek temsilcileri ile birebir tanışma - konuşma - bilgilenme fırsatı bulmuş, bütün meslekler hakkında gerekli bilgilere ulaşmışlardır. Öğrencilerimiz bu etkinlik sayesinde ileriye daha net, gerçekçi, kendi kişilik ve yetenekleri doğrultusunda meslek seçimlerini belirleyerek, mesleğin önemli özelliklerini, incelik gerektiren hassasiyet noktalarını öğrenerek farklı bir bakış açısı kazanmışlardır.

Bu etkinlikte;

01 KASIM 2018 TARİHİNDE MESLEKİ TANITIM ETKİNLİĞİNE KATILACAK EĞİTİMCİLER ADI-SOYADI BRANŞ/GÖREV 1 EMİNE KAPLAN AVUKAT 2 Dr.Öğrt.Üyesi K.EMRE GERÇEKASLAN GIDA MÜHENDİSİ 3 Arş.Gör.MEHMET YASİN CANBOLAT JEOLOJİ MÜHENDİSİ 4 Arş.Gör ŞENNUR MERVE YAKUT ÇEVRE MÜHENDİSİ 5 Yrd.Doç.Dr.NİLÜFER KÜÇÜKDEVECİ METALURJİ-MALZEME MÜHENDİSİ 6 Arş.Gör.ŞAKİR ŞİMŞİR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 7 Doç.Dr.H.İBRAHİM OĞUZ BİYOSİSTEM MÜHENDİSİ 8 Dr.Öğrt.Üyesi KAĞAN CEBE İNŞAAT MÜHENDİSİ 9 Dr.Öğrt.Üyesi Esra ÖZHANCI PEYZAJ MİMARLIĞI 10 FIRAT AYDIN ECZACI 11 GÖKÇENUR SARA FİZYOTERAPİST 12 OSMAN VERGİVEREN VERSA HASTANESİ 13 SALİH YÜCEL MİMAR 14 HÜSEYİN İNAN MAKİNA MÜHENDİSİ 15 RAMAZAN ÖZÇELİK MAKİNA MÜHENDİSİ 16 ATİLLA ŞENELMİŞ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 17 FERHAT YÜCEL İNŞAAT MÜHENDİSİ 18 TALHA SARIGEDİK MİMAR 19 Dr.ULUÇ HAŞİMOĞLU VERSA HASTANESİ BAŞHEKİMİ 20 UZM.DR.MEHMET AKDOĞAN ANESTEZİ VE REANİMASYON 21 MENEKŞE POLAT VETERİNER HEKİM 22 Uzm.Dr.SEDA YAVUZ DEMİRCİ PSİKİYATRİ 23 ENVER ANDEDEN MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 24 EZGİ KESKİN MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

yer almışlardır.

Okul Müdürü Özkan KILINÇ bu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen Altınyıldız Koleji Yöneticilerine,Rehber Öğretmenleri Onur İNCE , Yelda Çelik ,Gönül Saray,Fatma Eken ve ile geleceğe akılcı bir şekilde yönelmek isteyen öğrencilerimize katkı sağlayan bütün meslek mensuplarına teşekkür etmiştir.

Meslek Tanıtım Etkinliği, Altınyıldız Koleji Genel Müdürü Serhat İĞDECİ,okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından meslek mensuplarına çiçek, hediye ve katılım belgesi takdimi ile sona ermiştir.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 15:30