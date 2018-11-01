Altınyıldız Koleji'nde Meslek Tanıtım Günleri Başladı

Altınyıldız Koleji öğrencilerinin geleceğe bilinçli bir şekilde hazırlanması ve gelecekte yapmak istedikleri mesleğin önemli özelliklerini öğrenmesi için Altınyıldız Koleji konferans salonunda Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri için, 6. Meslek Tanıtım Etkinliği düzenlemiştir.

Altınyıldız Koleji'nde Meslek Tanıtım Günleri Başladı
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Ülkemizin aydınlık geleceğini oluşturan gençlere   yatırım yapan Altınyıldız Koleji gerçekleştirdiği etkinlikle çoğunluğu Nevşehir’de görev yapan mezun  Altınyıldız Kolejlilerin de yer aldığı, çeşitli meslek mensuplarını 9.10. 11. ve 12.sınıf öğrencilerimizle bir araya getirmiştir.

Öğrencilerimiz, farklı meslek temsilcileri ile birebir tanışma - konuşma - bilgilenme fırsatı bulmuş, bütün meslekler hakkında gerekli bilgilere ulaşmışlardır. Öğrencilerimiz bu etkinlik sayesinde ileriye daha net, gerçekçi, kendi kişilik ve yetenekleri doğrultusunda meslek seçimlerini belirleyerek, mesleğin önemli özelliklerini, incelik gerektiren hassasiyet noktalarını öğrenerek farklı  bir bakış açısı kazanmışlardır.

Bu etkinlikte;

01 KASIM 2018 TARİHİNDE MESLEKİ TANITIM ETKİNLİĞİNE KATILACAK EĞİTİMCİLER

ADI-SOYADI

BRANŞ/GÖREV

1

EMİNE KAPLAN

AVUKAT

2

Dr.Öğrt.Üyesi K.EMRE GERÇEKASLAN

GIDA MÜHENDİSİ

3

Arş.Gör.MEHMET YASİN CANBOLAT

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

4

Arş.Gör ŞENNUR MERVE YAKUT

ÇEVRE MÜHENDİSİ

5

Yrd.Doç.Dr.NİLÜFER KÜÇÜKDEVECİ

METALURJİ-MALZEME MÜHENDİSİ

6

Arş.Gör.ŞAKİR ŞİMŞİR

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

7

Doç.Dr.H.İBRAHİM OĞUZ

BİYOSİSTEM MÜHENDİSİ

8

Dr.Öğrt.Üyesi KAĞAN CEBE

İNŞAAT MÜHENDİSİ

9

Dr.Öğrt.Üyesi Esra ÖZHANCI

PEYZAJ MİMARLIĞI

10

FIRAT AYDIN

ECZACI

11

GÖKÇENUR SARA

FİZYOTERAPİST

12

OSMAN VERGİVEREN

VERSA HASTANESİ

13

SALİH YÜCEL

MİMAR

14

HÜSEYİN İNAN

MAKİNA MÜHENDİSİ

15

RAMAZAN ÖZÇELİK

MAKİNA MÜHENDİSİ

16

ATİLLA ŞENELMİŞ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

17

FERHAT YÜCEL

İNŞAAT MÜHENDİSİ

18

TALHA SARIGEDİK

MİMAR

19

Dr.ULUÇ HAŞİMOĞLU

VERSA HASTANESİ BAŞHEKİMİ

20

UZM.DR.MEHMET AKDOĞAN

ANESTEZİ VE REANİMASYON

21

MENEKŞE POLAT

VETERİNER HEKİM

22

Uzm.Dr.SEDA YAVUZ DEMİRCİ

PSİKİYATRİ

23

ENVER ANDEDEN

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

24

EZGİ KESKİN

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

yer almışlardır.   

         Okul Müdürü Özkan KILINÇ bu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen Altınyıldız Koleji Yöneticilerine,Rehber Öğretmenleri  Onur İNCE , Yelda Çelik ,Gönül Saray,Fatma Eken ve ile geleceğe akılcı bir şekilde yönelmek isteyen öğrencilerimize katkı sağlayan bütün meslek mensuplarına teşekkür etmiştir.

Meslek Tanıtım Etkinliği, Altınyıldız Koleji Genel Müdürü Serhat İĞDECİ,okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından  meslek mensuplarına  çiçek, hediye ve katılım belgesi   takdimi ile sona ermiştir.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 15:30
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