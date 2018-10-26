Altınyıldız Koleji'nde Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Başladı

NEVŞEHİR ÖZEL ALTINYILDIZ KREŞ VE ANAOKULU 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ 95. YIL DÖNÜMÜNÜ COŞKUYLA KUTLADI

19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatıp 29 Ekim 1923 tarihinde de “Türk Milletinin karakterine ve adaletlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir” diyerek ilan ettiği Cumhuriyet Türk Milletin bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez değerimizi, Uçan Balonlar Sınıfı öğrencileri heyecanla kutladılar. Okulumuz öğrencileri bu heyecanı hep birlikte coşku ile yaşadılar. Yapmış olduğu etkinliklerle panoları, koridorları bayraklarla, ay yıldızlarla donatarak coşkuyu yaşadılar.

Bize bu coşkuyu yaşatan sevgi dolu yürekleriyle kalplerinde sevgi ve güveni ses tonlarıyla da vurgulayan Uçan Balonlar sınıfı öğretmeni Gülsinem Dere ve okulumuzda Cumhuriyet coşkusunu yaşatan öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.” demiş ve biz sizlere güveniyoruz.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 16:55