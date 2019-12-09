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Altınyıldız Koleji Mezunlarından Ayetullah Aslanhan, Avrupa İkincisi Oldu

Eğitim 09.12.2019, 13:19 09.12.2019, 13:28
Altınyıldız Koleji Mezunlarından Ayetullah Aslanhan, Avrupa İkincisi Oldu
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        Avrupa Kros Şampiyonası’nda U20 erkekler mücadelesinde Ayetullah Aslanhan gümüş madalya kazandı.

       Altınyıldız Koleji mezunlarından Ayetullah Aslanhan, Avrupa Kros Şampiyonasında erkekler 20 yaş altı yarışında gümüş madalya kazandı.

Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Avrupa Kros Şampiyonası’nda Milli Takım, ilk madalyasını erkekler U20 yarışında elde etti. Geçtiğimiz yıl aynı şampiyonada Avrupa sekizincisi olan Ayetullah Aslanhan, bu kez ikinci sırada finiş görerek podyuma çıkmayı başardı.

Ayetullah, yarışta Norveçli Avrupa şampiyonu Jacob Ingebrigtsen’in arkasından finişe ulaşarak ikinciliği aldı.

         106 atletin start aldığı yarışta 6.2 kilometrelik yarışı 18:58’lik dereceyle tamamladı.

   Ayrıca 2019 yılı içerisinde İsveç’in Boras kentinde 5000 metre Avrupa ikinciliği derecesini de kazanan Ayetullah Aslanhan’i kutlar, başarılarının devamını dileriz.

#ALTINYILDIZ KOLEJİ #Avrupa şampiyonu
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