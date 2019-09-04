Altınyıldız Koleji Liselerinde 1.Veli Toplantıları Başladı

Özel Altınyıldız Fen-Anadolu Liselerinde 2019-2020 Eğitim öğretim yılı birinci veli toplantıları büyük bir coşku ve heyecanla başladı.

1.Veli toplantısı takvimi;

9.sınıflar 3 Eylül 2019 Salı günü saat 17.30

10.sınıflar 4 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 17.30

11.sınıflar 5 Eylül 2019 Perşembe günü saat 17.30

12.sınıflar 6 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.30 da gerçekleştirilecek.

3 Eylül 2019 Salı günü saat 17.30 da 9.sınıf öğrenci velilerimize yönelik olarak Altınyıldız Liseleri konferans salonunda düzenlendi.

Toplantıda zümre başkanları tarafından öğretmenler velilerle tanıtıldı. Öğretmenler, dersleri ve uygulamaları hakkında bilgiler verdi.

Okul müdürü Özkan KILINÇ’ın hoş geldiniz açılış konuşması ile toplantı devam etti.

Özkan KILINÇ; “ Çağdaş eğitim standartlarının, iyi eğitim görmüş bireylerin ve bilginin giderek daha büyük bir güç haline geldiği günümüzde, eğitim-öğretimin bütün unsurlarını bünyesinde barındıran Özel Altınyıldız Liseleri olarak bizlere büyük görev düştüğünün bilincindeyiz.

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, yenilikleri izlemek ve ülkemizin gelişmesine katkı sunmak hatta belirleyici olmak için Özel Altınyıldız Eğitim kurumları her zaman öncü olmuştur.

Günümüzde bilgiye erişim kaynakları oldukça geniştir. Bu kaynaklara en kolay şekilde erişimi sağlamak için rehberlik edici görevimizin bilincindeyiz. Okulumuzun yöneticilerinden, hizmetlisine kadar tüm çalışanları, 22 yıldır eğitim öğretim sürecinin aksamayan bir dişlisi olmaya her daim gönüllüdür.

Okulumuzun 2019-2020 yılındaki hedeflerine kısaca değinmek gerekirse, öncelikli işimiz elbette ki eğitim öğretim olanaklarını en üst düzeye çıkarmaktır. Bu bağlamda okul çalışmalarımızı, öğrenci başarılarımızı ve etkinliklerimizi sizlere her an paylaşmaktayız.

-2019 YKS yerleştirme sonuçlarında Nevşehir de ilklere imza atmış bulunmaktayız.

22 yıldır büyük bir özveri ile Nevşehir’in ve Türkiye’nin eğitimde daha iyi seviyelere ulaşması için çalışıyoruz. Kurumlarımızda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, bilimsel projelerde dünya dereceleri kazanırken, lise giriş sınavlarında ve üniversite sınavlarında ilimizin en iyi derecelerini kazanıyor.

LGS’de Türkiye derecesi kazanan öğrencilerimiz Altınyıldız Fen ve Anadolu Liselerini tercih ediyorlar.

Bugüne kadar, Bilim ve spor Olimpiyatlarında Türkiye 1.,2.,3.,4.lüğü, Dünya 2.liği, 3.lüğü derecelerinikazandık.Her yıl elde ettiğimiz akademik başarılara yenilerini ekledik.

2019 MSÜ Sınavı Türkiye 4.sü,

2019 Üniversite Sınavları Türkiye 78.si, Nevşehir 1.,2.,3.sü

ve daha nice dereceleri öğrencilerimiz kazandı.

İyi bir üniversitenin, başarılı bir geleceğin yolu Altınyıldız Kolejinden geçiyor.

Öğrencilerimizin başarı ve kişisel gelişimlerini artırmak için öğrenci ve velilerimiz ile sürekli etkileşim içerisinde bulunmamız büyük önem arz etmektedir. Siz değerli velilerimizle etkili bir iletişim süreci geçirmek istiyoruz.

Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini, akademik ve sosyal becerilerini iyi analiz yapmak, onların geleceklerine yön verecek en uygun mesleğin seçmelerine imkân oluşturmak seçkin üniversitelere göndermek hedefimizdir.

Ülkemizi emanet edeceğimiz bu pırıl pırıl gençlerimizin en üst donanıma sahip olması için her türlü çabayı göstereceğiz.

Sizleri saygıyla selamlıyorum. 2019/2020 Öğretim yılının ülkemize, okulumuza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, sizlere hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Toplantı velilere yapılan ikramın ardından, sınıflarda devam edildi. Veliler sınıflara alınarak sınıf öğretmenleri ile tanışma, bilgilendirme, kitap –kırtasiye ihtiyaçlarının temini ile devam etti.

Sınıflara geçen velilere sene başı hazırlıkları; Ders içerikleri, Deneme sınavları, Ders araç gereçleri, Kıyafet, Servis, Kaynak yayınlar ve eğitim öğretim yılı boyunca yapılacak çalışmalarla, Kültür – Sanat Faaliyetleri, Yıl içi Sosyal Faaliyetler ilgili bilgiler verilmektedir.

1.veli toplantısına gösterilen ilgi, coşku ve katılımdan dolayı tüm öğretmen ve velilerimize teşekkür eder yeni öğretim yılının sağlıklı, başarılı, hayırlı uğurlu olmasını dileriz.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2019, 10:34