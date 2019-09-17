Altınyıldız Koleji Liseleri Sınıflar Arası Futbol Turnuvası Başladı

Her yıl okulumuzun açıldığı 2. haftada öğrencilerimizin kaynaşması, birlik beraberlik duygusunu yakalamaları, sevgi saygı ruhunu kazanmaları ve okulumuzun futbol takımına sporcu seçimi şeklinde düzenlenen halı saha futbol turnuvası tüm sınıfların yoğun ilgisi ile başladı.

Öğrencilerimiz, her alanda yapılan öğrencilere yönelik sosyal ve sportif aktivitelerden dolayı okul idaresi ve öğretmenlerine çok teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

Özel Altınyıldız Koleji Liseleri olarak tüm sınıf takımlarımıza turnuva boyunca başarılar dileriz.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2019, 09:25