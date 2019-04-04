Altınyıldız Koleji İngilizce Zümresi Uluslararası IATEFL Konferansında

IATEFL Uluslararası konferansı ve sergisi İngilizce öğretmenliği takvimindeki ana etkinliklerden biridir. 100'den fazla ülkeden 3000 ELT uzmanının katıldığı bu program, ''How to improve teaching methodology'' öğretim metodları geliştirme üzerine yaklaşık 500 konuşma, çalıştay ve canlı bir sosyal program içermektedir. Önde gelen eğitmenler, teorisyen ve yazarlarla tanışma, İngilizce öğretme ve öğrenmenin meslektaşlar ile fikir alışverişinde bulunma konusunda eşsiz bir fırsat sunmaktadır.

İngiltere, Liverpool, Oxford, Manchester ve Londra şehirlerinde yapılacak olan bu konferansın amacı Dünya çapında İngiliz dilini geliştirmek ve desteklemektir.

İngilizce eğitiminin Dünya çapında gelişmelerini yakın takip ederek uygulamak adına konferansa katılan Altınyıldız Eğitim Kurumları İngilizce öğretmenlerimize İngiltere'de başarılar diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 08:52