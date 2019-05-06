Altınyıldız Koleji Başarıda Dur Durak Bilmiyor

ALTINYILDIZ KOLEJİ FEN LİSESİ ÖĞRENCİSİ ULUSAL FİZİK OLİMPİYATLARINDA TÜRKİYE 3.SÜ OLDU

Üniversite Sınavları şampiyonu, Tubitak Araştırma projeleri Türkiye 1.liği ve Türkiye 4.lüğü, Milli Savunma Üniversitesi Sınavı Türkiye 4.lüğü olan Nevşehirin en başarılı okulu Altınyıldız Fen ve Anadolu lisesinde yeni bir başarı daha.

Van Türk Telekom Fen Lisesi tarafından 2-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılan Türkiye geneli resmi özel tüm liselerin katıldığı 1. Ulusal Fizik Yarışmasında, Altınyıldız Koleji 11. Sınıf Fen Lisesi öğrencisi Ömer Umut Acer Türkiye 3.sü olarak başarı belgesi, çeşitli hediyeler ve 7500 TL para ödülü almıştır.

Yarışmada çoktan seçmeli 25 soru sorulmuş öğrencilere soruların çözümü için 120 dakika süre verilmiştir.

Yarışma soruları Milli Eğitim Fizik müfredatı 9., 10., 11., 12. sınıf kazanımlarından hazırlanmıştır.

Soruların bilimsel doğruluğu ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyelerinden oluşan akademisyenler tarafından tespit edilmiştir.

Milli Savunma Üniversitesi Türkiye 4.lüğünün ardından, Fizik Olimpiyatları Türkiye 3.lüğü kazanan Altınyıldız Koleji her gün başarılarına yenisini eklemektedir. Başarıda emeği geçen okulumuz Fizik zümresini, tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutlarız.