Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesine Büyük Talep!

05 Ocak 2020 Pazar günü yapılan Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi 9.sınıflar Giriş ve Bursluluk Sınavına rekor bir katılım sağlayan öğrencilere ve velilerine teşekkür ederiz.

Binlerce öğrenciyi büyük bir disiplinle aynı anda sınava alan, LGS ciddiyetinde başarıyla sınavı gerçekleştiren, velileri de ağırlayan Altınyıldız Ailesini kutlarız.

2019 üniversite sınavında Nevşehir birinciliklerini ve Türkiye 78.liğini kazanarak, Türkiye'nin en başarılı okulları arasında yer alan Altınyıldız Koleji, her yıl öğrencilerini Türkiye’nin en seçkin üniversitelerine yerleştirmenin mutluluğunu yaşamaktadır.

2019 üniversite yerleştirme sonuçlarına göre 144 Altınyıldızlı daha üniversiteli olurken,2019 üniversite sınavı şampiyonu öğrencilerimiz;

13 Tıp, 8 Hukuk, 46 Mühendislik-Mimarlık, 6 Diş Hekimliği, 2 Eczacılık, 15 Eğitim Fakültesi, 2 Mütercim - Tercümanlık, 26 Sağlık Bilimleri, 26 İşletme ve diğer fakülteler olmak üzere, Boğaziçi, Koç, Hacettepe, ODTÜ, Ankara ve İstanbul gibi üniversitelere yerleşmişlerdir.

Bu başarıların her yıl artarak devam ederken ALTINYILDIZ KOLEJİ, BAŞARILI BİR GELECEK, İYİ BİR ÜNİVERSİTE için önemli bir eğitim kurumudur.

ALTINYILDIZ LİSELERİNDE BAŞARI GELENEĞİ DEVAM EDİYOR ALTINYILDIZ KOLEJİ NEDEN BAŞARILI?

Her yıl üniversite sınavlarında Nevşehir 1.’liklerini ve Türkiye derecelerini kazanarak büyük başarılara imza atan Altınyıldız Liseleri Türkiye’nin en seçkin liseleri arasında yer almaktadır.

2019 Üniversite sınavlarında Nevşehir 1.’liklerini ve Türkiye derecelerini kazanan Altınyıldızlılar her yıl başarı geleneğini devam ettirmektedir.

Akademik başarının yanı sıra bilimsel, kültürel ve spor alanlarında Dünya, Avrupa, Türkiye ve Nevşehir dereceleri kazanan Altınyıldız Liseleri, Nevşehir halkının en çok takdir ve tercih ettiği özel liseleri bünyesinde bulundurmaktadır.

En başarılı sonuçları kazanan öğretmen kadromuz kalitesi ve tecrübesiyle Türkiye’nin en seçkin öğretmen kadroları arasında yer almaktadır.

Mükemmel okul kampusunda öğrencilerin eğitim ihtiyaçları karşılanmakta, her yıl yeni teknolojik gelişmelere uygun yeni eğitim donanımları, laboratuvarlar hizmete sunulmaktadır.

Altınyıldız Koleji kurulduğu 1998 yılından bu yana edindiği ilkeli ve özverili eğitim anlayışıyla öğrencilerine başarılı bir eğitim-öğretim hayatı sağlayabilmeyi öncelikli amaç edinmiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetleri sürekli olarak gözden geçirilmektedir.

Alanında uzman öğretmen kadrosu, idaricilerin başarılı okul yönetimi, rehberlik servisinin öğrencilere sunduğu danışmanlık hizmetleri, akademik başarıda büyük bir etkiye sahip olan test, soru bankası ve deneme sınavları yayınlarının özenle seçilmesi, hafta içi derslerde, hafta sonu kurslarında birebir ve sınıf etütlerinde öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin kazandırılması çalışmaları elde edilen başarıların bir kısmını oluşturmaktadır.

Öğrencilere sağlanan sportif faaliyetler, sosyal ve kültürel etkinlikler, bilimsel ve sosyal sorumluluk projeleri ayrıca, mesleki, eğitsel, kişisel alanlara yönelik uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen sunum ve seminerler bu başarının diğer bir kısmını oluşturmaktadır.

Eğitimde başarının her alanda gerçekleşmesi gerektiği düşüncesinde olan Altınyıldız Koleji kurulduğu yıldan bu yana başarısını sürekli daha ileriye taşımayı gerçekleştirebilmiştir.

alanda Türkiye dereceleri ve Nevşehir birincilikleri, ulusal proje yarışmalarında, sportif yarışmalarda Dünya, Avrupa, Balkan Dereceleri ve Türkiye 1.likleri elde eden Altınyıldız Koleji, öğrencilerinin başarılarıyla haklı bir gurur yaşamaktadır.

Geleceğin önemli mesleklerini ifa edebilecek, ülkemizin büyümesini ve gelişimine önemli katkıları olabilecek, ahlaki ve insani değerlere sahip bireyler yetiştirebilme idealinde olan Altınyıldız Koleji elde edilen başarıları eğitimde her alanda gerçekleştirme çabasındadır.

Altınyıldız Eğitim Kurumları Liseleri olarak Türkiye’nin liderlerini, ALTINYILDIZ’larını yetiştirmeye devam ediyoruz.