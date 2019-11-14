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Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinde Hergün Yeni Bir Etkinlik
Eğitim 14.11.2019, 13:41 14.11.2019, 14:04
YAZAR, DOÇ. DR. ÖMER CEM KARACAOĞLU’NDAN ALTINYILDIZ FEN VE ANADOLU LİSELİLERE “VERİMLİ DERS NASIL ÇALIŞILIR?”SEMİNERİ!
14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 10:30’da Doç. Dr. Ömer Cem Karacaoğlu, Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluştu.
Altınyıldız Eğitim Kurumları’nı çok beğendiğini belirten Doç. Dr. Ömer Cem Karacaoğlu’na öğrenciler çiçek takdim etti.
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