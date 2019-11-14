Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinde Hergün Yeni Bir Etkinlik

YAZAR, DOÇ. DR. ÖMER CEM KARACAOĞLU’NDAN ALTINYILDIZ FEN VE ANADOLU LİSELİLERE “VERİMLİ DERS NASIL ÇALIŞILIR?”SEMİNERİ!

14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 10:30’da Doç. Dr. Ömer Cem Karacaoğlu, Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluştu.

Verimli Ders Çalışma, Sınav Motivasyonu, Dikkat, İlgi Alanları konularında öğrencilere yol gösteren, başarı için motive eden Doç. Dr. Ömer Cem Karacaoğlu ilgi ile dinlendi.

Altınyıldız Eğitim Kurumları’nı çok beğendiğini belirten Doç. Dr. Ömer Cem Karacaoğlu’na öğrenciler çiçek takdim etti.





