Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinde Durmak Yok!

2020 Üniversite Sınavlarına hazırlanan Altınyıldız Koleji öğrencileri yarıyıl tatilinde konu ve soru çözüm çalışmaları için okullarında bulunuyorlar.

Değişik branşlardan öğretmenlerin öğrencilere destek olması takdirle karşılanıyor.

Yıllardır LGS’de Türkiye derecesi kazanan öğrenciler Altınyıldız Fen ve Anadolu Liselerini tercih ediyorlar. Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi her gün Nevşehir’in başarısına yeni başarılar ekliyor.

2019 MSÜ Sınavı Türkiye 4.sü,

Bilim ve Spor Olimpiyatlarında Türkiye 1.,2.,3.,4.lüğü, Dünya 2.liği,3.lüğü

2019 Üniversite Sınavları Türkiye 78.si, Nevşehir 1.,2.,3.sü ve daha nice dereceleri Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri kazanıyor.

İyi bir üniversitenin, başarılı bir geleceğin yolu Altınyıldız Kolejinden geçiyor.