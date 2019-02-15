ALTINYILDIZ Fen ve Anadolu Lisesi Başarılarıyla Göz Kamaştırıyor!

Mezun verdiği 2002 yılından itibaren 17 yıldır Nevşehir ve Türkiye dereceleri kazanan öğrencileriyle her alanda başarıdan başarıya koşan Altınyıldızlılar, Nevşehir'in eğitimde gururu olmaya devam ediyor.

Her sınav döneminde başarılarıyla gündeme gelen, istikrarlı yönetimi, başarılı ve seçkin öğretmen kadrosuyla, birbirinden başarılı öğrencileriyle başarılarına yeni başarılar ekleyen Altınyıldız Eğitim Kurumlarında "BAŞARI BİR GELENEK" olarak devam ediyor.

Türkiye'nin Örnek Okulu Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Liseleri 2018 Üniversite Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre çeşitli dallarda Nevşehir Birincilikleri kazanarak144 öğrencisini Türkiye'nin seçkin üniversitelerine gönderme başarısı elde etti.

Altınyıldız Eğitim Kurumları Liseleri; Fen, Anadolu, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleriyle Nevşehir'in özel öğretim alanında en büyük ve en başarılı kurumları bünyesinde barınmaktadır

Akademik başarının yanı sıra bilimsel, kültürel ve spor alanlarında Dünya, Avrupa, Türkiye ve Nevşehir dereceleri kazanan Altınyıldız Liseleri, Nevşehir halkının en çok takdir ve tercih ettiği özel liseleri bünyesinde bulundurmaktadır.

En başarılı sonuçları kazanan öğretmen kadromuz kalitesi ve tecrübesiyle Türkiye’nin en seçkin öğretmen kadroları arasında yer almaktadır.

17 YILDA 1.259 ÖĞRENCİMİZ ÜNİVERSİTELİ OLDU.

Kazandırdığı TIP, HUKUK, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK ve diğer fakülteler ile sayısal ve nitelik olarak Nevşehir'in ve Bölgemizin en başarılı, en kaliteli Koleji olduğunu bir kez daha ispat etti.

17 Yılda kazandırdığı Türkiye ve Nevşehir dereceleriyle ülkemizin en başarılı liseleri arasında yer alan Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi,1.259 öğrencisini seçkin üniversitelere yerleştirerek yeni bir başarı rekoru daha elde etti.

Geceli gündüzlü çalışarak elde edilen bu başarıda emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyoruz.

2019-2020 ERKEN KAYIT DÖNEMİ BAŞLADI.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Liselerinde 2019-2020 erken kayıt dönemi başladı. Yaklaşık 1.500 öğrencinin katıldığı 8.sınıflar Bursluluk Sınavlarının ardından yeni dönem 9.sınıflara Nevşehir’in en başarılı öğrencileri Altınyıldız Koleji’ne kayıtlarını yaptırarak BAŞARILI BİR GELECEK için liseye ilk adımlarını attılar.

Kayıtlarımıza büyük ilgi gösteren öğrenci velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Liselerinde 21 yıldır, tecrübeli idareciler ve alanında uzman öğretmenlerin karınca misali çalışmaları, öğrencilerin ve velilerin gayretleri ile başarılarımızın sürekliliğini sağlamaktadır.

Rehberlik servisinin öğrencilere sunduğu danışmanlık hizmetleri, test, soru bankası ve deneme sınavları yayınlarının özenle seçilmesi, hafta içi eğitim, hafta sonu kurslarla, birebir ve sınıf etütleri akademik başarılarımızı hergeçen gün yukarılara taşımaktadır.

Altınyıldız; Güçlü başarılı öğretmen kadrosu, birbirinden başarılı öğrencileri ve mükemmel fiziki yapısıyla kaliteli ve çağdaş eğitim fırsatı sunmaktadır.

“ Başarılı bir gelecek, iyi bir Üniversite için Altınyıldız Koleji”

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2019, 12:11