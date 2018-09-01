Altınyıldız Fen Ve Anadolu Liseli Nevşehir Şampiyonları

ALTINYILDIZ FEN VE ANADOLU LİSELİ NEVŞEHİR ŞAMPİYONLARI, HACETTEPE,ODTÜ,BİLKENT VE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELERİNE YERLEŞTİ

ŞAMPİYON ÖĞRENCİLERİMİZ 18'İ TIP, 2'Sİ DİŞ, 7'Sİ HUKUK, 4'Ü ODTÜ, 6'SI İTÜ, 2'Sİ YILDIZ TEKNİK OLMAK ÜZERE TÜRKİYE'NİN EN SEÇKİN ÜNİVERSİTELERİNE YERLEŞMİŞLERDİR.

2018 Üniversite Sınavında Nevşehir tarihinin en başarılı sonuçlarından birisine imza atarak öğrencilerine,18 Tıp,48 Mühendislik-Mimarlık,7 Hukuk,2 Diş Hekimliği,10 Eğitim Fakültesi,35 Sağlık Bilimleri,18 İşletme ve diğer fakülteleri kazandıran Altınyıldız Koleji’nde büyük bir sevinç yaşanıyor.

2018 Üniversite Sınavlarında çeşitli dallarda birinciliklerini kazanan Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri;

-BİLKENT (HUKUK –TAM BURSLU)

-HACETTEPE (TIP-İNGİLİZCE)

-ODTÜ (BİLGİSAYAR)

-BOĞAZİÇİ Üniversitesini tercih ettiler.

2018 Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre öğrencilerimizden bazılarının yerleştiği yerler şu şekildedir;

1 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ (TAM BURSLU) 2 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜH. 4 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇEVİRİ BİLİMİ (İNG) 5 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 6 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK HABERLEŞME (İNG) 7 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK HABERLEŞME (İNG) 8 TOBB BİLGİSAYAR MÜH.(TAM BURSLU) 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜH. 10 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ 11 ÇAPA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 12 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 13 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 14 ESKİŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK (İNG) 15 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 16 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 17 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 18 ÇAPA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 19 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 20 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 21 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 22 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 23 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ 24 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 25 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 26 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 27 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 28 AFYON ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 29 ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 30 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 31 GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

2018 yılında Türkiye’nin en başarılı Üniversite sonuçlarından birisini kazanan Altınyıldızlı öğrenciler, başarılı sonuçların hem ilimizde, hem bölgemizde, hem de Türkiye genelinde en iyi sonuçlardan birisi olduğunu belirttiler.

En iyi öğretmen kadrosu, en iyi okul kampüsü, en iyi öğretim yöntemleri ,en iyi yayın ve Altınyıldız Eğitim Kurumları tecrübelerinin bir araya gelerek muhteşem başarılar kazanıldığı,2018-2019 öğretim yılında bu başarılara yenilerini ekleyeceklerini söylediler.

Altınyıldız Eğitim Kurumları; Kreş, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul,Fen Lisesi,Anadolu Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir.

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2018, 16:07