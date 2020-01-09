Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseleri, Ocak Ayı Türkiye Geneli Deneme Sınavları Yapıldı!

Altınyıldız Koleji öğrencileri 1.dönem sonu yaklaşırken yazılı sınavlarının yanı sıra Türkiye Geneli deneme sınavlarında gösterdikleri başarı ile 1.yarıyıl tatiline yüksek moral ve motivasyonla girecek.

Dönem boyunca güçlü öğretmen kadrosunun ve rehberlik servisinin desteğiyle akademik, sosyal, kültürel, sportif pek çok alanda Türkiye dereceleri elde ederek önemli başarılara imza atan öğrencilerimiz, girmiş oldukları sınavlarda da elde ettikleri başarı ile Altınyıldız ailesine ve Nevşehir halkına büyük bir gurur yaşatmışlardır.

Nevşehir’de yıllardır kazandığı istikrarlı başarılarıyla Türkiye’nin en başarılı eğitim kurumları arasında yer alan Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinde tüm öğrenciler deneme sınavına katıldı.

9 ve 10. Sınıflarda öğrenciler derecelerine göre sınıfları değişiyor.

Rehavete kapılmanın zor olduğu bir ortamda öğrenciler başarılı, mutlu bir gelecek için durmadan gayret gösteriyor.

2020 yılının ilk deneme sınavında ter döken öğrenciler konu eksiklerini tamamlamak için etüt programlarına dahil olmaktadır.

2019 MSÜ Sınavı Türkiye 4.sü,

Bilim ve spor olimpiyatlarında Türkiye 1.,2.,3.,4.lüğü,Dünya 2.liği,3.lüğü

2019 Üniversite Sınavları Türkiye 78.si ,Nevşehir 1.,2.,3.sü

ve daha nice dereceleri kazanan Altınyıldız Kolejliler 2020 yılında hedeflerine durmadan koşuyor.

İyi bir üniversitenin, başarılı bir geleceğin yolu Altınyıldız Kolejinden geçiyor. "Türkiye’nin Örnek Okulu" unvanını yıllardır büyük bir onurla taşıyarak, başarı çizgimizi her geçen gün daha da yükseltiyoruz.

Tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.