Altınyıldız Eğitimi Eve Taşıdı

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerimizin 9.10.11. ve 12 sınıflarında bugün saat 10.00’ dan itibaren canlı uzaktan eğitim programlarımız başladı.

İlk canlı derslere tüm öğrencilerimizin aktif olarak tamamının katılmasıyla birlikte, öğrenci ve velilerimizin takdir ve teşekkür mesajlarıyla geri bildirimler alınmıştır.

COVİD-19 ile mücadele kapsamında‘‘Evde kal’’,“Hayat eve sığar“çağrılarına tüm Altınyıldız ailesi olarak uymaktayız.

Hazırlanan ders programları doğrultusunda; Evlerinizde sizlerleyiz. Her an branş öğretmenleriniz yanıbaşınızda, canlı bağlantıyla konu anlatımları, interaktif soru çözümleri ve video soru anlatımları ile eğitimlerimiz devam edecek.

Öğrencilerimiz, uzaktan eğitim sürecinde kendilerine sunulan ara yüz aracılığı ile derslere erişim, bilgi alma, ödev yapma, iletişim kurma gibi tüm işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Altınyıldız Kolejinde yapay zekâ tabanlı kişiye özgü digital öğrenme platformu olan sistemimiz üzerinden bütün öğrencilerimizin eğitimi devam etmektedir.

Okulumuzda mentörlük sistemi ile görevli öğretmenlerimiz okulda, diğer öğretmenlerimiz evlerinde, öğrencilerimizi anlık takip edip, dersler öncesinde saatlik ve günlük yoklamaları alıp, haftalık ve günlük ders programları hakkında bilgilendirme yapmaktayız.

Altınyıldız Koleji uzaktan eğitim sistemi ile öğrencilerimizin eğitim konusunda da ayrıcalıklı olmasını sağlamaktadır.

Online canlı eğitim programına bağlanmak için onlineegitim.altinyildiz.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

# Evdekalaltinyildizli #HayatEveSığar