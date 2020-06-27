Altınyıldız Eğitim Kurumları'ndan 2020 TYT Değerlendirmesi

ÖSYM tarafından 2020 YKS sınavının ilk oturumu TYT bugün gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl geçen yıla göre 30 dakika daha süre verildi. Bu kapsamda, saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı.

27 Haziran 2020 Cumartesi yapılan TYT’ de Türkçe, öğrencilerin en çok zorlandığı alan oldu.

Sınavın değerlendirmesi;

Geçen sene uygulanan TYT’ye paralel olan sınavda özellikle Türkçe ve Matematik bölümlerinde zorlanan adaylar, Fen ve Sosyal Bilimler bölümlerinde daha rahat bir sınav geçirmişlerdir.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

MATEMATİK

Matematik soruları önceki yıllara göre daha kolay sorulardan oluştu. Sorular önceki yıllarda olduğu gibi 9. ve 10. sınıf kazanımlarını sorguladı. Sorular, okuduğunu anlama, yorumlama ve temel işlem becerilerine sahip gerektirmektedir. Yıl boyunca Altınyıldız Test yayınlarımızda kullandığımız sorularla sınav soruları büyük paralellik göstermiştir.

GEOMETRİ

Müfredatı sorgulayan, analitik düşünmeye dayalı, konu kapsamı iyi hazırlanmış bir sınavdı. Konuyu doğru öğrenmiş, uygulama ile pekiştirmiş öğrencinin rahatlıkla çözebileceği bir sınav olması, sınavın çok iyi hazırlanmış olduğunu göstermektedir. Soruların birçok kazanımı hedeflemesi, tek yönlü çalışmaktan uzaklaşıp çok yönlü çalışmayı gerektirmektedir.

TÜRKÇE

Türkçe ve sosyal bilimlerde okuma-anlama soruları olduğu için sürenin uzatılmasının faydalı oldu Sorular önceki yıllarda düzenlenen TYT sınavları ile yapı olarak benzerlik göstermektedir.

Paragraf sorularının seçeneklerindeki çeldiriciler öğrencilerin karar vermesini zorlaştırmış ve zaman kaybı yaşamalarına neden olmuştur. Dil bilgisinde yazım, noktalama ve ses bilgisi sorularının sorulduğu, sözcük türleri, sözcüğün yapısı ve cümlenin ögeleri konularından soru sorulmuştur. Müfredat dışından da soru bulunmamaktadır. Öğrencilerin en çok Türkçe alanında zorlandı.

FİZİK

Sorular temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemlerinin hikâyeleştirilmiş ve yorumlanması üzerine kurulmuştur. İşlem gerektirecek soru sorulmamıştır. Sorular genellikle kolay ve orta düzey zorluk derecesine sahiptir.

KİMYA

Sorular MEB müfredat ve kazanımlarına uygun hazırlanarak öğrencilerin cevaplayacağı sorulardan oluşmuştur.

4 tane 9. Sınıf, 3 tane 10. Sınıf müfredatından soru sorulmuştur. Temel bilgilerin sorgulanmıştır. Eleyici tarzda sorular bulunmamaktadır.

BİYOLOJİ

Müfredatla uyumlu, 9 ve 10. sınıflarda öğrencilerin biyoloji dersinde edindiği bilgilerini kullanmaya ve bu bilgileri farklı yorumlamaya yönelik sorulardan oluştuğu görülmektedir.

TARİH

sorularında “'bilgiyi'' ve ''bilgiyi analiz etme gücünü'' ölçmeyi hedeflemiştir. Müfredattaki konuları kapsayan tarih sorularının zorluk derecesi orta düzeydedir. Neden sonuç ilişkisi ele alınmıştır.

COĞRAFYA

Müfredat dışı bir soru bulunmamaktadır Biri dışında tüm sorular genel ve kolay.

FELSEFE

Bilgi soruları ağırlıklı sorulmuştur. Soruları müfredata uygun olduğunu belirtiriz.Soruların orta seviyede olduğunu söyleyebiliriz..



Koronavirüs tedbirleri kapsamında sıralarda tek kişi oturan öğrencilerin, önlerinde ve arkalarında birer sıra boşluk bırakıldı.

Sınava gelen öğrenciler maske taktılar. Öğrenciler, sınav boyunca sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyulduğunu, koronavirüs önlemlerinden memnun kaldıklarını ifade ettiler

Tüm öğrencilere yarın girecekleri AYT sınavlarında başarılar diliyoruz.

Altınyıldız Eğitim Kurumu Fen ve Anadolu Lisesi, kurulduğu günden bugüne kadar Üniversite sınavlarında Nevşehir birinciliklerini ve Türkiye derecelerini elde etmiş ve yıllardır Nevşehir’in ve Türkiye’nin en başarılı okulları arasında yer almıştır.

Güçlü öğretmen kadromuzla her an öğrencilerimizin yanı başındayız.

Altınyıldız Eğitim Kurumlarında hafta sonu kurslar, etütler, konu tamamlama çalışmaları yıllar süren göz nuru alınteri çalışmalarımızın sonunda; öğrencilerimiz hayallerindeki üniversiteye girecektir.

‘‘Başarılı bir gelecek iyi bir üniversite için Altınyıldız Koleji’’