"Altınyıldız'da Başarı Bir Gelenektir"

Altınyıldız Koleji Öğrencileri Üniversite Sınavında Nevşehir 1.si, Türkiye 78.si ve 89.su Oldu

Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinden;

Mehmet Emin ÖZDEMİR,

Korhan ARIKAN,

Muhammed Eren VELİOĞLU,

Oğuzhan Ömer TAŞKIN,

Muhammed Alperen ALTUNTAŞ ve diğer öğrenciler,

Türkiye'de çeşitli puan dallarında Nevşehir 1.ciliklerini kazanarak TÜRKİYE 78.si, 89.su, 462.si, 584.si, 603.sü ve daha nice dereceleri kazandılar.

Her yıl Nevşehir birincilikleri ve Türkiye dereceleri kazanan, eğitimde başarıyı gelenek haline getiren Altınyıldız Koleji öğretmenlerini, öğrencilerini ve velilerini tebrik ederiz.

ŞAMPİYONLARIN KOLEJİ, ÇAĞDAŞ VE KALİTELİ EĞİTİMİN ADRESİ ALTINYILDIZ FEN VE ANADOLU LİSESİ.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 13:32