Altınyıldız Bilim ve Kültür Şenlikleri Coşkuyla Devam Ediyor

BİLİM ŞENLİĞİ

Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Koleji bilimde, sanatta, sporda, kültürde ve daha birçok alanlarda eğitimde kalite farkını ortaya koyuyor.

2018-2019 öğretim yılı Altınyıldız Bilim Şenliklerinde sergisinde fizik, kimya, biyoloji, matematik, sosyal bilimler, yabancı dil, robotik kodlama alanlarında çok sayıda proje sergileniyor.

Altınyıldız Koleji Konferans Salonunda ve okul bahçesinde sergilenen projeleri öğrenciler davetlilere sunuyor.

Çok sayıda okulun ziyaret ettiği Bilim Şenliği 3 Mayıs 2019 Cuma günü sona eriyor.

ETKİNLİKLER

JAKEM ve Nevşehir Belediyesi Mehteran Takımının Gösterileri büyük beğeni topladı. Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencileri de etkinliklere renk kattı.

Gösterilerin ardından öğrenciler ve öğretmenler arasında birçok yarışma düzenlendi.

Halat çekme, bardaktan pinpon topu çıkarma, çuval yarışı, yumurta taşıma, sihirli piramit, mas güreşi, koca ayaklar, ok atma yarışmaları düzenlendi.

Hami okullarımızdan Nevşehir Anadolu Lisesi, Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi ve Altınyıldız Koleji öğrencileri arasında Voleybol maçları ve ok atma yarışmaları düzenlenmiştir.

Geleneksel Bilim ve Kültür Şenliklerimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz.