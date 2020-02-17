Altınyıldız Basketbol Genç Kız Takımı Bölge Şampiyonası İçin Konya'da

Okul sporları tarafından düzenlenen Basketbol Genç Kız A kategorisinde Nevşehir 1.olan Altınyıldız Koleji Fen Lisesi Genç Kız Takımı Nevşehir’i temsil etmek için Konya’da düzenlenecek olan Bölge Şampiyonasına gitti.

Birçok sportif başarılara imza atan Altınyıldız Koleji sporcu öğrencileri daha önce yaptıkları derecelere yenisini katmak, okulunu ve Nevşehir ilini en iyi şekilde temsil etmek için 17-21 Şubat 2020 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek grup maçlarında Türkiye yarı finallerine gitme sözü vererek öğretmenleri ve arkadaşları ile vedalaşarak yola çıktılar.

İllerinin birincisi 12 Kız Takımından oluşan bölge grup maçlarında Altınyıldız Koleji Fen Lisesi Basketbol Genç Kız takımına başarılar dileriz.