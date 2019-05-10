Altınyıldız Anaokulunda ''Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın'' Etkinliği

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu’nda ‘Öncelik yayanın, öncelik hayatın’ sloganı ile etkinlikler düzenlendi. Trafik Haftası nedeniyle Kreş ve Anaokulu öğrencilerine trafik kuralları ile ilgili bilgiler Altınyıldız Trafik Eğitim Pistinde uygulamalı olarak verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayalara öncelik verilmesi amacıyla başlatılan “Öncelik yayanın, öncelik hayatın”projesi Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda uygulanmaya başladı. Yoğun ilgi gören proje uygulamasında emniyet kemeri ve yaya önceliği öğrencilere ve velilere anlatılıyor.

Öğrenciler ve öğretmenler trafik kurallarına uyulması yönünde yaptıkları konuşmalarda; “Artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavsak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buralardan geçen yayalara durarak geçiş hakkini vermelidirler. “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” diye konuştular.

Altınyıldız Trafik Eğitim Pistinde uygulamalı olarak akülü arabalar ve yaya geçitlerinde kurallar öğrencilere anlatıldı.

Taşıt kullanan çocuklarımızın, yayalara yol vererek insan sağlığına, hayata değer vermeleri gerektiğinin farkına varılmasını oyun ile anlatarak, yaşatılarak, öğrenmeleri ve trafik kurallarının öneminin kavranılması sağlandı.

Türkiye’de Trafik Eğitim Pisti sahibi çok az sayıda okullardan birisi olan Nevşehir Altınyıldız Kreş ve Anaokulu gerçekleştirdiği Trafik Eğitim uygulaması ile göz doldurdu.