Altınyıldız Anaokulu velileri, çocuklarıyla birlikte eğlendi

Altınyıldız Koleji Anaokulu velileri,29.9.2018 Cumartesi düzenledikleri tanışma ve kaynaşma kahvaltısı programları ile bir araya geldi. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından hem minik öğrencilerin hem de velilerin kaynaşması amacıyla düzenlenen etkinlikler şenlik havası içerisinde geçti. Kreş ve Anaokulu velilerinin, öğretmenlerinin ve öğrencilerinin bir araya geldiği etkinlik büyük beğeni topladı. Kahvaltı programı Altınyıldız Eğitim Kurumları Lise Kampusu Kafeteryasında gerçekleştiridi.

Kahvaltının ardından Anaokulu bahçesine geçen veliler ve öğrenciler çeşitli etkinliklere katıldılar.

Büyük yürekli miniklerimiz anne ve babalarını kendi okullarında eğlenceli vakit geçirmek için okullarına davet ettiler. Keyifli bir kahvaltının ardından neşeli aktivitelere geçildi. Velilerimiz çocuklarımız ile yer değiştirerek eğlenceli vakit geçirmeyi tercih ettiler.

Sandalye Kapmaca, Çuval Yarışı, Yumurta Taşıma, Halat Çekme, Balon Patlatma yarışmaları düzenlendi.

Sanattan kopmayan çocuklarımız sanatçı ruhlarını, öğretmen eşliğinde anne ve babalarına ebru sanatı ile neşeli kimliklerini yansıttılar.

Yarışlarında velilerimiz eğlenceli vakit geçirdiler.

Renklerle dans eden çocuklarımız ve velilerimiz katıldıkları Ebru etkinliklerinde seramik karo duvar panolar hediye verildi.

Diğer yarışmalarımızda kazanan velilerimize madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Öğrenci Velileri,Altınyıldız Kreş ve Anaokulu yönetici ve öğretmenlerine düzenledikleri bu güzel organizasyondan dolayı teşekkür ettiler.Kahvaltının ardından katıldıkları şenlikte çocuklarıyla birlikte oyunlar oynayarak, çocukluk günlerine geri döndüklerini söylediler.

Şenlikte konuşan Anaokulu Müdürü Hülya Çete, "Bu gün burada çocuklarımızın aileleriyle birlikte eğlenecekleri, hoş vakit geçirmeleri bir programı hazırlamaya çalıştık. Mükemmel eğitim ve öğretim imkânlarımızı davetliler yakından gördü.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu olarak öğrencilerimizle, velilerimizle ve öğretmenlerimizle bütünleşerek çocuklarımıza başarılı ve iyi bir gelecek fırsatı sunuyoruz. Gelecek aylarda farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.”dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2018, 16:02