Altınyıldız Anaokulu ve 50.Yıl Anaokulu 23 Nisan Şenlikleri Düzenledi

Hami Projesi çalışmalarımıza devam ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramının coşkusu farklı etkinliklerimizle kutluyoruz.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu ve 50. Yıl Anaokulu çocuklarımız çocukluğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği bayramını, çocukluğun sevgi, saygı, kardeşlik ve paylaşmanın mutluluğunu birlikte yaşadılar.

50.Yıl Anaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlik büyük beğeni topladı.

Paylaştıkça çoğalan mutluluğumuz, tüm dünya çocuklarına armağanımız olsun.

Mutlu Çocukların Okulu Altınyıldız Kreş ve Anaokulu.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2019, 15:40