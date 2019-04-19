Altınyıldız Anaokulu Radyo Programına Katıldı

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu, Kapadokya FM’de Hepimiz Biraz Farklıyız programına konuk oldular. Ömer Kavak’ın hazırlayıp sunduğu programa Altınyıldız Koleji Anaokulu Müdürü Hülya Çete ve öğretmenler katıldı.

Programda okul öncesi eğitimi, uygulanan etkinlikler, programlar, okul aile işbirliği ve çocuk gelişimi hakkında dinleyenlerimize bilgi verildi.

Programa telefonla bağlanan dinleyicilerimizin soruları cevaplandı.

Öğretmenleri ile konuşmak isteyen öğrencilerimiz telefon ile programa bağlandı. Ömer beyin sorularına cevap vererek şarkı ve şiirlerini okuyarak ayrı bir renk kattılar.

Bizleri programa davet edip ağırlayan Kapadokya FM Hepimiz Biraz Farklıyız programına ve Ömer KAVAK’a teşekkür ederiz.