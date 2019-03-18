Altınyıldız Anaokulu Öğrencileri Haykırdı! ''ÇANAKKALE GEÇİLMEZ.''

İstiklalimizin dönüm noktası olan, vatan aşkının en kutsal fedakârlığının yaşandığı Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümünde, bu şanlı günü bizlere kazandıran atalarımızı düzenlenen anma programında rahmet ve minnetle andık.

Altınyıldızlı büyük yürekli Anaokulu öğrencileri Saygı duruşu ve İstiklal Marşını söylemelerinin ardından, Yıldızlar sınıfımız günün anlamına uygun şiirler, şarkılar ve farklı sunumlarla bizlere güzel bir etkinlik sundular.

Çanakkale destanı Türk milletinin diriliş destanıdır. Vatan uğruna hiç düşünmeden şehadete yürüyüş destanıdır.

Çanakkale bir milletin var oluş mücadelesidir.

Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 14:27