Altınyıldız Anadolu Lisesinin Büyük Başarısı

Altınyıldız koleji anadolu lisesi öğrencileri 2019 yks sonuçlarında fark yarattı.

Yıllardır Altınyıldız Fen Lisesi öğrencileri üniversite sınavlarında sayısal alanlarda dereceler kazanıp, Türkiye ve il dereceleri kazanmaktadır.

Eşit ağırlık alanında Altınyıldız Anadolu Lisesi öğrencileri Nevşehir ve Türkiye dereceleri kazanmaya devam ediyor. 2019 üniversite sınavlarında Altınyıldız Kolejliler 6 alanda Nevşehir birinciliği kazanırken yine 2 il birinciliğini Altınyıldız Anadolu Lisesi öğrencileri elde etti.

Altınyıldız Anadolu Lisesi öğrencileri 2019 yerleştirmelerinde Devlet Tıp Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri ve birçok Üniversite kazanabilecek puanlar alan Özel Altınyıldız Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri tercihlerini yaptılar.

Yıllardır, etütler, hafta sonu kursları ve üniversite sınavlarına yönelik birçok çalışmalar yapan Altınyıldız Anadolu Lisesi ailesi, gurur ve heyecanla üniversite tercih sonuçlarını bekliyor.

Her yıl olduğu gibi Özel Altınyıldız Koleji Anadolu Lisesi yeni başarılara imza atıyor.

Fen ve Anadolu Liseleri düzeyinde Nevşehir’de ve bölgemizde en iyi dereceleri kazanan Altınyıldız Eğitim Kurumları Liselerini,tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutluyoruz.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 11:33