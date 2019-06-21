48 yaşında üniversite birincisi oldu

Kapadokya Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet töreninde okul birincisi 48 yaşındaki Sarp Okur oldu.

Kapadokya Üniversitesinde bugün mezuniyet sevinci yaşandı. Mezuniyet töreninde okul birincisi ise Turist Rehberliği Uzaktan Eğitim Bölümünü okuyan 48 yaşındaki Sarp Okur oldu. İkinci üniversitesini okuduğunu söyleyen Sarp Okur, "Teşbihte hata olmaz, ikinci evlilikler her zaman güzel olur diyorlar. Ben de ikinci üniversitemi çok sevdim" dedi.

Okur, “Turist Rehberliği Uzaktan Eğitim mezunuyum. 48 yaşındayım. Esasında bu üniversite benim ikinci üniversitem. Teşbihte hata olmaz ama ikinci evlilikler daha iyi olur diyorlar, ben de bu ikinci üniversitemi daha çok sevdim. Uzaktan eğitimle örgün eğitim arasında çok büyük fark görmüyorum. Yani hocalarımız aynı bizimle birebir ilgileniyorlar. Herhangi bir fark yok. Arkadaşlarımız ile hem sanal hem de normal ortamda da bir araya geliyoruz. Zaten gelecek internet ve dijital ortam olduğu için önemli. Ben her zaman işimin en iyisini yapmaya çalışırım. O anlamda birinci olmuşsam güzel bir şey. Ama önemli olan şey hayatta başarılı olmaktır. Birincilik sadece bir aşama diye düşünüyorum. Genç kardeşlerim meraklarını hiç kaybetmesin, araştırmaya hep devam etsinler” şeklinde konuştu.