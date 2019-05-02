2019 MSÜ TÜRKİYE 4.sü Altınyıldız Koleji Öğrencisi Ödüllendirildi

372.451 adayın girdiği 2019-MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında Türkiye 4.sü Korhan Arıkan altın ile ödüllendirildi.

Korhan Arıkan Mezuniyet Töreninde yaptığı konuşmada;

“SAYGIDEĞER MİSAFİRLER,

DEĞERLİ İDARECİ VE ÖĞRETMENLERİM,

SEVGİLİ ARKADAŞLAR..

Ben Korhan Arıkan, Milli Savunma Üniversitesi Sınavı Türkiye 4.süyüm, Bu sonuç yıllardır verdiğim Çabanın ve özverinin ürünü,çalışmalarımın karşılığı.Hepimiz yıllardır yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz ve amacımız en iyi üniversitelerde ,en iyi bölümlerde okumak.Bunun için de var gücümüzle uğraşıyoruz ve didiniyoruz.

Sizlerin de bildiği gibi bu başarılar kolay elde edilmiyor, büyük zorluklar içeriyor, disiplin istiyor, geceyi gündüze katmak ve bol soru çözmek gerektiriyor. Bu konuda bana ve sizlere büyük destek veren, her zaman yanımızda olan idarecilerimize, öğretmenlerimize üzerimizde çok büyük emekleri olduğu için kuvvetli bir alkış istiyorum, bunu fazlasıyla hak ediyorlar. Bizler bu okulda birlikteliğin, kaynaşmanın, dostluğun, sıcak bir eğitim ortamının olduğunu gördük. Öğretmenlerimizin içten yaklaşımıyla ve eğitimiyle yetiştik. Ayrıca bir paragrafta ailelerimiz için açmak istiyorum, Bizleri Altınyıldız Koleji’ne gönderdiniz, ihtiyaçlarımızı karşıladınız, her daim yanımızda oldunuz ve bizlere büyük destek verdiniz. Başta kendi ailem olmak üzere bütün ailelerimize şükranlarımı sunuyor, hepinizin ellerinden öpüyorum.

Bugün mezun oluyoruz ama önümüzde kocaman bir dağ olan üniversite sınavı var ve bizler o dağı aşacağımızdan kuşku duymuyoruz, bize inanın çünkü biz kendimize inanıyoruz. Bana bu konuşmayı layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum.”dedi.

Altınyıldız Koleji öğrencilerinden Korhan ARIKAN, Genel Türkiye 4.sü, Sözel Türkiye 7.si, Eşit Ağırlık Türkiye 8.si, Sayısal Türkiye 11.si olarak Nevşehir tarihinin en başarılı sonucunu elde etmişti.

Toplam 120 soruda 118 doğru cevaplayan öğrenci çeşitli puan dallarında 4 Türkiye derecesi birden kazanmıştır.

372.451 öğrencinin katıldığı sınavda Altınyıldız Koleji öğrencileri Türkiye dereceleri elde ederek büyük bir başarıya imza atmışlar,

Altınyıldız Koleji öğrencileri sayısal puan dallarında;

Korhan ARIKAN Türkiye 4.sü,

Muhammed Alperen ALTUNTAŞ Türkiye 253.sü

Oğuzhan Taşkın Türkiye 617.si

Melike Selamet Türkiye 640.sı

Muhammed Eren Velioğlu Türkiye 658.si,

Derecelerini kazanmışlardı.

2019 Yüksek Öğretim Sınavlarında öğrencilerin kazanacağı yeni başarıların işareti olan bu sınavda kazanılan başarıdan dolayı Altınyıldız Koleji öğrenci, öğretmen ve velilerimizi tebrik ederiz.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2019, 09:49