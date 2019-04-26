2019 MSÜ Sınavında Altınyıldız Koleji Öğrencisi Türkiye 4. sü Olmuştur

7 Nisan 2019 tarihinde 81 il merkezinde uygulanan ve 372.451 adayın girdiği 2019-MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları açıklandı. Altınyıldız Koleji öğrencileri yine büyük bir başarıya imza atarak yeni Türkiye dereceleri kazandı.

Altınyıldız Koleji öğrencilerinden Korhan ARIKAN, Genel Türkiye 4.sü, Sözel Türkiye 7.si, Eşit Ağırlık Türkiye 8.si, Sayısal Türkiye 11.si olarak Nevşehir tarihinin en başarılı sonucunu elde etmiştir.

Toplam 120 soruda 118 doğru cevaplayan öğrencimiz çeşitli puan dallarında 4 Türkiye derecesi birden kazanmıştır.

372.451 öğrencinin katıldığı sınavda Altınyıldız Koleji öğrencileri Türkiye dereceleri elde ederek büyük bir başarıya imza atmışlardır.

Altınyıldız Koleji öğrencileri sayısal puan dallarında;

Korhan ARIKAN Türkiye 4.sü,

Muhammed Alperen ALTUNTAŞ Türkiye 253.sü

Oğuzhan Ömer TAŞKIN Türkiye 617.si

Melike SELAMET Türkiye 640.sı

Muhammed Eren VELİOĞLU Türkiye 658.si,

Derecelerini kazanmışlardır.

Milli Savunma Sınavında ilk dereceleri alan öğrencilerimiz ve onları yetiştiren güçlü, başarılı öğretmen kadromuzla gurur duyuyoruz.

2019 Yüksek Öğretim Sınavlarında öğrencilerin kazanacağı yeni başarıların işareti olan bu sınavda kazanılan başarıdan dolayı Altınyıldız Koleji öğrenci, öğretmen ve velilerimizi tebrik ederiz.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2019, 17:53