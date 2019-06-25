2019 LGS Şampiyonları ALTINYILDIZ KOLEJİNİ Tercih Ediyor

2019 MSÜ Sınavları Türkiye 4.sü, Nevşehir 1.si, 2018 ve daha önceki yıllarda Üniversite Sınavları Nevşehir 1.lerinin Koleji Altınyıldız'da LGS sonuçlarının açıklanmasıyla büyük bir kayıt yoğunluğu yaşanıyor.

2019 LGS sınavında en iyi dereceleri kazanan öğrenciler Nevşehir'in ve bölgemizin en iyi, en başarılı Lisesi olan Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi 9. sınıflarına kayıt oluyor.

Türkiye'nin en iyi öğretmen kadrolarından birisine sahip, eğitimde ekol olan Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinde iyi bir Üniversite, başarılı bir gelecek için buluşalım.