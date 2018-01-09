2018 AÖF giriş yerleri belli oldu! AÖF sınav giriş belgesi yazdır

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU! İŞTE AÖF GİRİŞ BELGESİ…

Herkes Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınav giriş yerlerini merak ediyor ve araştırıyor. Ancak AÖF konuya ilişkin açıklama geldi. AÖF sınav giriş yerlerini aşağıda verdiğimiz linkten AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı aracılığı ile sınava gireceğiniz okulu görüntüleyebilirsiniz.

13-14 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilecek sınavlara katılacak öğrencilerin sınav giriş belgesine ihtiyaçları bulunuyor. AÖF sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler, sınavlara katılamıyor.

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

ÖĞRENCİLER İÇİN HATIRLATMALAR

Sevgili Öğrenci Arkadaşlar,

Sorunsuz bir sınav geçirmeniz için sizlere önemli birkaç hatırlatmamız olacak. Lütfen aşağıda yer alan kuralları dikkate alınız.

Sınavda başarılar dileriz.

Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.

Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) belgelerinizi sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.

Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.

Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.

Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.

Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.

Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.