15 Temmuz Şehitlerini Unutmayacağız

İnsanlığın ve nice uygarlıkların beşiği olan kadim coğrafyamız kanlı ve vahşi bir saldırıya tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine maruz kaldı. Ülkemize, vatanımıza, milletimize ve tüm insani değerlere ihanet eden FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen kanlı ve hain girişim, aziz milletimizin direnişiyle yerle bir oldu. Elleri öpülecek analar, babalar, dedeler, nineler mermilere ve bombalara siper olan genç yaşlı yiğitler Her renk, meslek, meşrep ve eğilimden olan kahramanlar İnancını Vatanını milletini namusunu savunacak kadar kutsal bir aşkı kuşanarak yola çıktılar. Soylu bir aşık edasıyla gittiler. Milli iradeyi, demokrasiyi, hukuk devletini ve halkımızın sarsılmaz birliğini savunan çelikten bir kale oldular. Şahadet şerbetini içip yokluklarla vatanlarına hayat verdiler. Gazi olup vatan aşkıyla kutsanmış bir yaşama bilincine dönüştüler. İnsanı insan yapan hasletlerin vatanı vatan kılan değerlerin en mükemmel değerlerini oluşturdular Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi onurlu ve dik duruşlarıyla bir kez daha tarih yazdılar.

Sevgili çocuklar Sizler bu şanlı tarihi hatırlayarak büyüyün. Çünkü ayakta kalmaktır hatırlamak! Sevmek ve mücadele etmektir. Vatanı savunurken bütün varlığı ile orada olmaktır. Şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına her ne şart altında sahip çıkmaktır ve asla unutmamaktır.

Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi Bayramını kutlar, Milli iradeyi, demokrasiyi, hukuk devletini ve halkımızın sarsılmaz birliğini savunurken şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 14:22