Budapeşte’de Türk Vatandaşları Ermeniler’in Eylemi İçin TEK Vücut Oldu

Macaristan’da yaşayan Türk vatandaşları ve STK’lar, Budapeşte Büyükelçiliği önünde sözde Ermeni soykırımını anmak isteyen Ermeniler için nöbet tuttu.Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Macaristan Temsilciliği’nin organizasyonu ile düzenlenen ve bu ülkedeki diğer Türk sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Türk vatandaşları, Azeri vatandaşları ve Türk dostu Macar vatandaşlarının da katıldığı dayanışmayla Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği önünde nöbet tutularak Ermeniler’in gerçekleştirmek istedikleri anma töreni engellendi. Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği önünde dün akşam TSİ 19.00’da toplanmaya başlayan Türk vatandaşları, saat 22.00’ye kadar burada adeta nöbet tuttu. Ellerinde Türk, Azeri, Macar ve Suriye bayrakları bulunan yaklaşık 200 kişi, açtıkları pankartlarla sözde Ermeni soykırımı yalanını kınadı. Bu arada caddenin karşı tarafında polis eşliğinde toplanan 40’a yakın Ermeni, ellerinde pankartlar ve Ermeni bayrakları taşırken, mum yakarak Türkiye’yi protesto etti.Eylemi organize eden UETD Macaristan Başkanı Mehmet İnceoğlu, sözde Ermeni soykırımı dolayısıyla Türkiye’nin haksız bir şekilde suçlanmasına göz yummayacaklarını, Macaristan’daki Ermeni diasporasının Türk Büyükelçiliği önünde Macar polisinden yasal izin alarak anma töreni yapmasına karşı kendilerinin de karşı eylem yaptıklarını söyledi. İnceoğlu, "Biz buna engel olmak için Macaristan’da yaşayan Türkler, Azeriler ve Macarlar olarak büyükelçilik önünde toplandık. Ermeni olaylarının tarihçiler tarafından araştırılması gerekir. Bu yönde açıklama yapan Macar Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Türkiye Büyükelçiliği önünde düzenlenen organizasyon, herhangi bir taşkınlık yaşanmadan son buldu.