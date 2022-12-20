Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmek isteyen vatandaşlara yönelik Ramazan ayı umre programında detaylar belli oldu.

​Sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayını Mekke ve Medine-i Münevvere'de geçirmek isteyen vatandaşlar için Ramazan ayı umre turlarına kayıtlar başlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, on bir ayın sultanı Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmek isteyen vatandaşlara yönelik farklı tur seçenekleriyle “Ramazan Ayı Umre Programı" hazırladı.

Buna göre; 15 günlük, 30 günlük, 35 günlük, Kâbe'ye yakın mesafede konaklama ve servisli umre programı gibi seçenekler bulunuyor.

Vatandaşlar Ramazan ayı umre turlarına dair detaylı bilgiye Başkanlığın resmî internet sitesinden ulaşabilecek. Tercih edecekleri umre programına karar veren vatandaşların, Başkanlık internet sitesinde bilgileri paylaşılan ilgili bankalara ücret ödemelerini yapmaları gerekiyor.

Ücret ödemesini yapan vatandaşlar, umre kaydını 19 Aralık'tan itibaren il ve ilçe müftülükleri ile e-devlet üzerinden yapabilecek.

Ramazan Ayı Umre Turlarını Görmek İçin Lütfen Tıklayınız...​