Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" diyor

Rukiye, cezaevi arkadaşı Kezban Demir'e cinayeti itiraf etti mi? Kezban Demir'in Vazgeçme ekibine yaptığı açıklamalar ekrana geldi. Gizemli Ömer ilk kez canlı yayında! Silifke'de görüntülenen Rukiye'nin yanındaki gizemli Ömer, canlı yayına bağlanarak Didem Arslan'ın sorularını yanıtladı. Ömer, Rukiye Öz'ü susturduğunu itiraf etti! Ömer, Vazgeçme ekibine yaptığı açıklamada Rukiye'yi Mersin'e geri çağıran kişinin kendisi olduğunu söyledi. Yunan gelini için 225 Bin lira kaptırdı! "Yunan gelin" vaadiyle dolandırıldığını iddia eden "Hacı" lakaplı Selahattin Bey de stüdyoya geldi. Selahattin Bey, başından geçenleri anlattı. ...

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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Programı Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan “Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME”, doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek. "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" hafta içi her gün canlı yayınla Show TV'de!