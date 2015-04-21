Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği, Karadeniz’de yaşanan kirliliğin önüne geçmek için Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerle ortaklaşa yürütülen “Temiz Nehirler Temiz Deniz Projesi” kapsamında gerçekleşecek eğitimleri başlattı.Proje kapsamında yürütülecek eğitim çalışmalarından biri Kızılırmak Deltası’nda bulunan Doğanca Ortaokulu’nda gerçekleşti. Bafra Doğanca Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek Karadeniz’i kirleten nedenler ve çözüm yolları üzerine eğitim verildi.İstanbul Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Ergün Bacak çocuklara Karadeniz’e akan nehirlerin ve oluşturdukları deltaların öneminden bahsederek, bu nehirler yoluyla tarım ilaçlarının ve atıkların Karadeniz’e ulaşarak ekosisteme nasıl zarar verdiğini anlattı. Doğanca Ortaokulu’ndan 32 öğrenci Kızılırmak Deltası’na giderek biyolojik çeşitliliği ve ona zarar veren kirlilik nedenlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Çocuklar daha sonra alandaki çöpleri temizleyip kuş gözlemi yaptılar.TEMİZ NEHİRLER-TEMİZ DENİZ PROJESİ“Temiz Nehirler-Temiz Deniz" Projesi Türkiye, Romanya, Moldova, Bulgaristan ve Gürcistan da bulunan sivil toplum kuruluşları tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Proje AB tarafından finanse ediliyor. Projenin hedefi, uluslararası su yönetimi konusunda sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini geliştirmek ve Karadeniz’deki kirliliğin azaltılmasına katkı sağlamak. Proje kapsamında yürütülecek kampanya ile su kirliliği, Karadeniz’in kirliliği, su yönetimi, nehir havza yönetimi gibi pek çok konuda kamu bilinci oluşturulması ve sorunlara dikkat çekilmesi.