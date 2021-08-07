Orman yangınında mücadele eden Şahin Akdemir’in ismi Nevşehir’de yaşatılacak

Nevşehir Belediyesi, Marmaris yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden kahraman Şahin Akdemir’in ismini Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yeni yaptığı parkta yaşatacak.

Nevşehir’in Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 524. Sokak’ta bulunan arazi üzerine Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapımı başlatılan park tamamlandı. İçerisine çocuk oyun grubu ve spor kondisyon aletleri yerleştirilerek yürüyüş yolları yapılan ve çok sayıda yeni ağaç dikilen parka Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında ekiplere destek vermek için su ve ayran taşıyan ve dumandan etkilenerek yaşamını yitiren 25 yaşındaki Şahin Akdemir’in ismi verildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından parkın girişine ay yıldızlı ışıklı tabela üzerine Şahin Akdemir Parkı yazıldı. Tabelada ayrıca Akdemir’in fotoğrafı ile birlikte “Marmaris’te çıkan yangında ekiplere destek vermek amacıyla su ve ayran taşırken kahramanca hayatını kaybetmiştir” yazısı yer aldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi. 25 yaşında hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in orman çalışanları, itfaiyeciler ve diğer gönüllüler ile birlikte yangınla mücadelenin büyük kahramanlarından olduğunu ifade eden Savran, “Hepimizin içini yakan yangınlar sırasınca kahramanca mücadele eden ve hayatını kaybeden yüreği güzel insan Şahin Akdemir’i unutmayacağız. Onun bu kahramanlığını çocuklarımızın ve gençlerimizin de unutmaması için bu parkta ismini yaşatacağız” diye konuştu.