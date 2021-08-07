Orman yangınında mücadele eden Şahin Akdemir’in ismi Nevşehir’de yaşatılacak
Nevşehir Belediyesi, Marmaris yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden kahraman Şahin Akdemir’in ismini Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yeni yaptığı parkta yaşatacak.
Nevşehir Belediyesi, Marmaris yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden kahraman Şahin Akdemir’in ismini Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yeni yaptığı parkta yaşatacak.
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi. 25 yaşında hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in orman çalışanları, itfaiyeciler ve diğer gönüllüler ile birlikte yangınla mücadelenin büyük kahramanlarından olduğunu ifade eden Savran, “Hepimizin içini yakan yangınlar sırasınca kahramanca mücadele eden ve hayatını kaybeden yüreği güzel insan Şahin Akdemir’i unutmayacağız. Onun bu kahramanlığını çocuklarımızın ve gençlerimizin de unutmaması için bu parkta ismini yaşatacağız” diye konuştu.