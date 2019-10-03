Kastamonu’da görüntülenen yılan nadir görülen "Baran engereği"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genel Bölümünde görevli Doktor Naşit İğci, Kastamonu’da geçtiğimiz gün görüntülenen yılanın Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan Baran engereği olduğunu söyledi.

Kastamonu’da geçtiğimiz gün görüntülenen yılan türü hakkında açıklamada bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim görevlisi Doktor Naşit İğci görüntülenen yılanın “Baran engereği” olduğunu ve dünyada sadece Türkiye’de bulunduğunu söyledi. İğci, “Geçtiğimiz günlerde Kastamonu’da görüntülenen yılanın türü baran engereğidir. Engerek yılan olma açısından zehirli bir türdür. Önemli özelliği Türkiye’ye endemik olmasıdır. Yani bu tür yılanlar dünyada sadece Türkiye’de bulunmaktadır. İlk defa 1984 yılında Sakarya ilinde tanımlanarak bilimsel literatüre geçmiştir. Ancak daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalarla Rize’den başlayarak Karadeniz bölgesine doğru genel olarak yayılış gösterdiği belirlenmiştir. Bu anlamda Kastamonu’da da görülmesi beklenen sonuçtur. Ancak literatüre şimdiye kadar kayıt geçmediği için bu yılan türünün Kastamonu’da ilk defa görüldüğü söylenebilir. Bu tür Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından tehdide yakın olarak sınıflandırılmaktadır ve korunması gereken türlerden biridir. Fotoğrafı çekilen ve görüntüsü alınan bireye baktığımızda koyu renkte düz siyah renkte olduğu gözükmektedir. Bu türün iki farklı desen forumu vardır. Biri görüntülerde görünen koyu renkli formdur. Bir diğeri ise üzeri zikzak şeklinde enine desenli olan formdur. Bu şekilde canlılarda koyu renkli bireyleri gözlemleyebiliyoruz. Bu türler özellikle engerek türlüleri Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunmaktadır. Kastamonu’da tespit edilen baran engereği türüne baktığımız zaman bu türün genellikle ormanlık alanlarda yayılış gösterdiğini görmekteyiz. Bu açıdan bu tür yılanlarla karşılaşıldığı zaman çok yanına yaklaşılmadan sıkıştırılmadan yolunuza devam ederseniz zaten insandan kendisi kaçacaktır” şeklinde konuştu.