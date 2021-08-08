Ahmet Dede, kasabasında bulunan dağa 34 yıldır fidan dikiyor
Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde yaşayan 78 yaşındaki Ahmet Soylu, 34 yıldır kasabasında bulunan dağa fidan dikiyor.
Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde yaşayan 78 yaşındaki Ahmet Soylu, 34 yıldır kasabasında bulunan dağa fidan dikiyor.
Fırsat buldukça Koru dağına fidan dikmeye giden Ahmet Soylu’ya eşlik eden Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş, "Ahmet Amcam ben bildim bileli fidan diker ve bugüne kadar 350 bin ila 400 bin arasında fidanı toprakla buluşturdu. Ahmet Amcamdan Allah razı olsun. Ahmet Amcam her gün bu dağlara gelir. Burada fidan diker. Bizde belediye olarak tohum ve fidan desteği veririz. Kendisi de her gün tamamen kendini burada fidan dikmeye adadı. Ben kendini bildim bileli hep bu işi yapar. Şimdiye kadar diktiği fidan 350 bin 400 bini bulmuştur. Burada çok büyük bir dağımız var. Dağdaki ağaçların büyük çoğunluğu Ahmet amcamın diktiği fidanlardan oluşuyor. Tabi bizim de Karapınar Belediyesi ve Orman İşletme İl Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalarda var. Hep birlikte bu dağı yeşertiyoruz. İnşallah burada diktiğimiz fidanları her geçen gün artıracağız” diye konuştu.