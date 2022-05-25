Burun estetiği ameliyatı sonrası genellikle ağrı gerçekleşir ve bu sebeple anestezinin etkisinin geçmesi beklemeden hastaya ağrı kesici uygulaması yapılır.

Burun estetiği ameliyatı sonrası genellikle ağrı gerçekleşir ve bu sebeple anestezinin etkisinin geçmesi beklemeden hastaya ağrı kesici uygulaması yapılır. Daha sonrası doktorunuzun tavsiye ettiği ilaçlar aksaklık yaşamadan kullanılması gerekir.

Ameliyat sonrası genellikle 4 ya da 6 saatlik bir süre içinde ayağa kalkmak tavsiye edilmez. Ayağa ilk kalkışlarda baş dönmesi gözde kararma gibi problemler gözlenmesi normal karşılanır. Bu sebeple o anınızda bir yakınınızdan yardım almanız tavsiye edilir.

Hem ameliyat sırasında hem de daha sonrası genizden kan sızıntısı gerçekleşmesi olabilir. Ameliyattan yaklaşık olarak 6 saat sonra eğer mide bulantısı bulunmuyor ise su içilebilir. Çorbaya da ayran gibi sulu gıdalar az bir şekilde tüketilmeye başlanabilir. İlk birkaç gün genellikle sıvı gıdalar önerilir daha sonralarında yavaş yavaş katı gıdaları geçirebilir.

Burun şeklinin yapı içindeki kemik ve kıkırdak yapılarındaki değişiklikler gerçekleştirerek yapılan bir cerrahi işleme burun estetiği denir.

Burun Estetiği Hangi Durumlarda Yapılır?

Burun estetiği fonksiyonlar veya Kozmetik sebepler ile gerçekleştirilebilir. Burun estetiğinin yapılma sebeplerinden ilgi burnumda yer alan doğumsal ya da sonradan gelişmiş bir şekil bozukluğu sebebiyle nefes alıp vermeye ilişkin sorun görülmesi durumlarında yapılır.

Burun Estetiği Yöntemleri Nelerdir?

Burun estetik ameliyatı iki farklı yöntem ile gerçekleşirken açık rinolapsti ve kapalı rinolapsti şeklindedir. Burnunuzda hangi yöntem estetik ameliyat uygulanırsa uygulansın bu bir endikasyon olmalıdır. Her hastaya bir yöntem uygulamak yerine en uygun olanı seçilir yetkili kişilerin elinde olduğunuzdan emin olmanız yeterlidir.

Burun Estetiği Fiyatları

Burun estetiği denildiğinde tabi ki burun estetiği fiyatları çok önemli bir hal almış şekilde karşımıza çıkıyor. Burun estetiği fiyatları aslında tamamen doktorların ününe göre değişiyor. Neredeyse burun estetiği fiyatları her yıl büyük bir artış göstermektedir. Burun estetiği fiyatları hakkında net bir bilgi vermek doğru olmazken estetik genellikle kişilerin sorunlarına yönelik yapıldığı için muayene esnasında belirlenir.

Jinekomasti Neden Oluşur?

Çeşitli nedenler ile erkeklerde jinekomasti görülür. Ergenlik zamanında beden düzenli olarak orman seviyelerinde değişiklik yaşar ve bu da jinekomasti olarak bilinir. Ergenlik dönemlerinde jinekomasti çok yaygın olarak görülebilir.

Jinekomasti Sebepleri Nelerdir?

Jinekomasti sebepler genellikle hormon dengesinde değişiklik erkeklik hormonu azlığı uzun süreli alkol kullanımı kronik hastalıklar bazı vücut geliştirme hapları yaşlanma bazı hastalıklar hipertiroid böbrek hastalıkları karaciğer yetmezliği kalp ilaçlarının bir kısmı ülser ilaçları yasadışı uyuşturucular steroidler gibi sebepleri vardır.

Jinekomasti Tipleri Nelerdir?

Jinekomasti tipleri 3 tanedir bunlar glandüler tip lipomatöz tip karışık tip olarak bilinir.

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Popo Estetiği Nasıl Yapılır?

İlk önce poponun büyütülmesi şekillendirmesi için farklı yöntem uygulandığından dolayı operasyonların süreçleri de farklılık gösterir. Genel anestezi altında yapılır. Operasyon esnasında herhangi bir acı olmaz operasyon sonrası çok hafif ağrılar normaldir.

Kalça Estetiği Uygulamaları Nelerdir?

Her kişinin kalçasından şikâyet ettiği ya da sevmediği durumlar birbirinden farklıdır. Böyle durumlarda kalça estetiği uygulamaları devreye girer. Bunlar şu şekildedir kalça popo dikleştirme kalça popo biçimlendirme kalça popo dolgunlaştırma kalça popo küçültmedir.

Popo Dikleştirme Ameliyatı

Popo estetiği ameliyatı sayesinde dik görünüm elde edilebilir. Kalça bütünüyle ele alınarak en uygun yöntem uygulanır.

Popo Büyütme ve Popo Estetiği Yöntemleri

Popo yöntemleri arasında etkili üç ayrı yöntem vardır. Yağ enjeksiyonu popo kaldırma operasyonu protez uygulamasıdır.

Popo Estetiği Fiyatları

Popoya yağ enjeksiyonu ya da protez uygulaması veya kaldırıma ameliyatı ya da farklı bir dolgu uygulamasından dolayı popo estetiği hangisi ya da hangilerinin beraber yapılacağına göre fiyat belirlenir.