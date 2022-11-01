Borsa, varlıklarınıza değer kazandıran bir yatırım aracıdır. Hisse alım-satımlarında doğru bir strateji izleyerek yüksek kazanç elde etmek mümkündür. İyi bir plan izleyerek varlıklarınızı değerlendirme şansı elde edebilirsiniz.

Borsada faaliyet göstermeyi düşünüyorsanız oluşturduğunuz stratejinin doğru ve verimli olduğundan emin olmanız gerekir. Bu konuda dikkatli davranarak olası kayıpların önüne geçebilir ve risklerinizi minimize edebilirsiniz. Sizin için hazırladığımız bu içeriği okuyarak borsadan para kazanma konusunda detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Borsa Hesabı Nasıl Açılır?

Borsada faaliyet gösterebilmeniz için varlıklarınızın bir banka hesabında kayıtlı olması gerekir. Vadesiz hesaplar bu tür finansal aktiviteler için uygundur. Bankaların yanı sıra varlık yönetimi hizmeti sunan aracı kurumlar da borsadan para kazanma imkânı sağlar.

Hisse alım-satım işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilen kurumlar aracılığıyla yapılabilir. Bu onaya sahip olan bankalar ve finans kuruluşları, müşterilerine borsa oynama imkânı sağlayabilir. Herhangi bir kuruma para yatırmadan veya hesap açmadan önce SPK onayını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Buraya tıklayarak SPK Lisansına sahip ve düzenli olarak denetlenen Midas’ı indirebilir ve 5 dakikada borsada yatırıma başlayabilirsiniz.

Borsa Nereden Oynanır?

Bankalarda yer alan yatırım hesapları üzerinden borsa oynamak mümkündür. Bu hesaplarda hisse-alım satım opsiyonu bulunur. Söz konusu sistemler üzerinden kamuya açık olan ortaklık paylarını satın alabilir veya satabilirsiniz. Borsa hizmetini mobil uygulama üzerinden sağlayan birçok banka mevcuttur.

Banka hesaplarının yanı sıra özel olarak geliştirilen borsa oynama uygulamaları ile de hisse alım satımı yapılabilir. Bu sistemler, arayüz üzerinden varlık satın alma ve satma olanağı sunar. Onaylı ve güvenilir bir mecra seçerek varlıklarınızı güvenli bir ortamda değerlendirme şansına sahip olabilirsiniz.

Telefondan Borsa Nasıl Oynanır?

Özel olarak geliştirilen aplikasyonlar üzerinden telefondan borsa oynamak mümkündür. Söz konusu uygulamalarda, arayüz üzerinde hisse-alım satım opsiyonu bulunur. Bu fonksiyonla borsada işlem gören varlıkları tek tıkla satın almak mümkündür. Finansal aplikasyonlar arasından güvenli, güvenilir ve SPK onaylı yazılımları seçmeniz tavsiye edilir. Bu sayede borsadan para kazanma imkânını güvenli koşullarda elde edebilirsiniz.

Borsa faaliyetleriyle kazanç elde etmek isterseniz borsa uygulaması olan Midas’a göz atabilirsiniz. Midas tarafından geliştirilen bu yazılım, pazarı anbean takip etmenize yardımcı olur. Uygulama, pazardaki hisseleri izleyerek alım-satım yapma olanağı sağlar. Varlıklarınızı pratik ve güvenli bir araçla değerlendirmek isterseniz Midas’ın uygulamasını indirebilirsiniz.

Canlı Borsa Nasıl Oynanır?

Borsada işlem gören hisselerin değerleri anbean değişiklik gösterir. Gündemdeki bir gelişme veya piyasadaki hareketlenmeler değerlerin değişmesine sebep olabilir. Söz konusu hareketliliğin anbean takip edildiği sistem canlı borsa olarak adlandırılır. Bu sistem üzerinden dakikalar içinde görülen hareketliliği takip ederek gereken önlemleri almak mümkündür.

Varlıklarınızı değerlendirmek için bazı durumlarda anlık hareket etmeniz gerekebilir. Canlı borsa oynamak, bu değişime uygun kararlar almanıza yardımcı olur. Örneğin ani bir düşüş söz konusu olduğunda hisselerinizi korumaya alabilirsiniz. Midas uygulaması, borsada görülen hareketliliği takip eden bir yapıya sahiptir. Bu uygulamayı kullanarak varlıklarınızı ani değişimlere karşı koruma olanağına sahip olabilirsiniz.

Borsadan Nasıl Para Kazanılır?

Kamuya açık olarak faaliyet gösteren şirketler, kârlarını ortaklarına dağıtır. Hisse, söz konusu ortaklığın belgesi olarak değer görür. Başka bir ifadeyle elinizde bir hisse bulundurmanız şirketin belirlenen oranda ortağı olduğunuz anlamına gelir. Hisselerin değerleri; firmanın piyasadaki durumuna, faaliyetlerine ve kamuoyunun şirkete karşı gösterdiği tutuma göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla söz konusu varlıklarda stabil bir değerden bahsetmek mümkün değildir. Elinizde bulundurduğunuz hisse, aldığınız fiyatın üzerinde bir değere sahip olduğunda kâr elde edersiniz. Borsadan kazanmak tam olarak bu şekilde mümkün olur.

Şirketin değer kazanması kârı doğal olarak artırır. Kâr yükseldiğinde ise kurumların ortaklarına ve hisselere öz varlık aktarması mümkün olur. Söz konusu aktarım, ortaklık paylarının değerlenmesini sağlar. Borsadan para kazanmak esasen bu faaliyeti takip ederek doğru aksiyonları almakla mümkündür. Yatırımlarınızı değerli varlıklar alarak değerlendirmek isterseniz “Hisse Senedi Nasıl Alınır?” başlıklı Midas içeriğini okuyabilirsiniz.

Borsa Oynarken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Bütün finansal faaliyetler ve yatırım araçları gibi borsada da bazı riskler bulunur. Bu riskler, ekonomik faaliyetin olağan akışı içindedir. Borsada para kazanmak için riskleri minimize edecek bir strateji uygulamak gerekir. Araştırma ve teknik analizler bu açıdan büyük bir öneme sahiptir. Grafik okuma becerisi edinerek pazarı anlayabilir ve riskleri en düşük seviyeye indirebilirsiniz.

Borsada para kazanmak sabırlı olmayı gerektirir. Hisselerin değeri çoğu zaman stabil kalmaz. Artış ve düşüşler olabilir. Ani yükseliş ve düşüşler çoğu zaman yanıltıcı ve manipülatiftir. Bu tür hareketlere aldanmadan, kendi beceri ve araştırmalarınıza göre hareket etmeniz faydalı olur.

Borsa oynama saatleri de dikkat edilmesi gereken bir husustur. Piyasalar, belli saatler ve günlerde faaliyet gösterir. İşlem yoğunluğu da saatlere göre değişiklik gösterebilir. Varlıklarınızı borsada değerlendirmeyi düşünüyorsanız zamanlama konusuna dikkat etmeniz faydalı olur.

Borsa oynarken komisyon oranlarına da dikkat etmek gerekir. Sürekli yapılan işlemlerden kesilen ücretler, ciddi maddi kayıplara sebep olabilir. Midas, düşük komisyon oranlarıyla yüksek kazanç elde etme olanağı sağlar. Uygulamayı ücretsiz olarak indirerek borsadaki hareketleri takip edebilirsiniz. Bu aplikasyonla anbean takip ettiğiniz hisselere yatırım yaparak kazanç elde edebilirsiniz.