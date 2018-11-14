Yazılım projeleri görücüye çıktı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Teknopark'ın düzenlediği Yazılım Ar-Ge Proje Pazarı (YAPP 2018) etkinliğinde çoğunluğu yapay zeka, siber güvenlik içerikli 19 yazılım projesi sergilendi.

Erciyes Üniversitesi, Kayseri Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Erciyes Teknopark Konferans Salonu'ndaki "YAPP 2018"e başvuran 53 proje içinden Erciyes Üniversitesinden Doç. Dr. Bilge Albayrak Çeper'in "Öğrenciler için basit hava akış analiz uygulaması" birinci, Veli Yetişgengil'in "Karaciğer segmentasyonu" projesi ikinci, Uludağ Üniversitesinden Muhammed Dinç'in hazırladığı "Raylı sistemlerde vagon doluluk oranı tespiti ve güvenliği" projesi ise üçüncü oldu.

Etkinliğin açılışında konuşan Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, kentteki geleneksel sanayi anlayışının teknoloji tabanlı sanayiye dönüşümü için Teknopark olarak çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Teknoloji ve yazılım uygulamalarının her geçen gün baş döndüren bir hızla ilerlediğine dikkati çeken Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu uygulamalar hayatımızın vazgeçilmez unsurları haline dönüşmüş durumda. Özellikle yapay zeka alanında meydana gelen ilerleme, gelecek dünyanın, robotiğin, endüstri 4.0'ın kurgusunda önemli bir gelişim aracı olmuştur. Teknopark olarak ülkemizin kalkınması ve dijital dönüşümü açısından da önemli katma değeri olan yazılım projeleriyle ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yazılım projelerini teşvik etmek, teknoloji tabanlı girişimciliğe katkıda bulunmak amacıyla düzenlediğimiz bu etkinliğe 53 yazılım projesi başvurdu. Akademisyen, öğrenci ve KOBİ'ler, kendi geliştirdikleri Ar-Ge projeleriyle katılım gösterdi. Değerlendirme komitesi 19 projeyi sergilemeye layık gördü."

Konuşmanın ardından proje pazarı etkinliğinde dereceye giren ilk 3 projeye toplam 7 bin lira ödül verildi.

Sergilenen projeler arasında ameliyat öncesi anestezi teknikeri olmadan anestezi uygulanmasını sağlayan yazılım projesi, raylı sistemlerdeki doluluğu belirleyip güvenliği sağlayan proje ve sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için geliştirilmiş projeler dikkati çekti.