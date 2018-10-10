ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Türkiye'de bilimsel yayın ve patent sayısında artış yaşanıyor. Türkiye artık düşük teknolojide değil, orta, orta yüksek ve yüksek teknoloji çalışan bir ülke." dedi.

Mandal, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi'nin (SERES'18) Anadolu Üniversitesi (AÜ) Öğrenci Merkezi'ndeki açılışında yaptığı konuşmada, 2017 yılında 10 milyon kişiyle çeşitli şekilde iletişim kuran TÜBİTAK'ın, Türkiye'nin her köşesine ulaşan ender kurumlardan biri olduğunu kaydetti.

TÜBİTAK'ın geçen yıla bakıldığında 1,6 milyar lira kaynak kullandırdığını anlatan Mandal, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bilimsel yayın ve patent sayısında artış yaşanıyor. Türkiye artık düşük teknolojide değil, orta, orta yüksek ve yüksek teknoloji çalışan bir ülke. Orta yüksek ile yüksek teknoloji sürecinin birbirinden ayrılması gerekiyor. Bugüne kadar orta yüksek ile yüksek beraber götürülmeye çalışıldı. Sanayiciler haklı olarak daha az riskli ortam olan orta yüksekte kendine yer bulmaya çalışıyor. TÜBİTAK'tan 2023 yılında istenen yüksek teknoloji ürün payının yüzde 4'ten yüzde 10'a çıkması, küresel yenilikçilik endeksindeki pozisyonunun ilk 20 ülke arasında olması, küresel üniversite sıralamalarında Türkiye'den ilk 100'de 3 üniversitesi olmasıdır. 2018 ve sonrası için temel bilim, uygulama ve araştırma, ürün geliştirme süreçlerinin tümüne bir bütün halinde bakabilmeye çalışıyoruz. Aralık ayının sonunda gelecek iki yılın programını hazırlayıp sunacağız. Özel sektör Ar-Ge merkezlerinin de olmasını istiyoruz. Türkiye'de bilim ve teknolojide yapılması gereken ne varsa yapıyoruz."

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise sanatsal etkinlikler ve teknik üretim eğitimleri sonucu ortaya çıkan imalatların toplum kimliğini de ortaya koyup, söz konusu özellikleri gelecek nesillere aktardığını bildirdi.

Türkiye Seramik Federasyonu Başkan Yardımcısı Nihat Özyurt da Türk seramik sektörünün uluslararası pazarda rakip firmalarla rekabet edebildiğini vurguladı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'nun da bir konuşma yaptığı kongre, panellerle devam etti.