İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen ve "Dijital Türkiye" ana temasıyla düzenlenen "THY 8. Science Expo 2019" başladı.

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki "Bursa Bilim Şenliği"nin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geleceğin beyin ve iş gücü olacak gençlerin icat çıkarmaları, yeni işler yapabilmeleri ve ülkenin muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmeleri için bu etkinlikte çok güzel işlere imza atacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerlilik ve milliliğe vurgu yaptığını hatırlatan Aktaş, "Biz 82 milyon nüfuslu bir ülkeyiz. Çok önemli bir lokasyondayız, üç tarafımız denizlerle çevrili. Çok önemli bir iş gücü ve beyin gücümüz var, genç nüfusumuz var dolayısıyla yapabileceğimiz çok güzel işler var." dedi.

Aktaş, bu yıl özellikle teknoloji üreten firmaların sahip oldukları ürünlerini sergiledikleri alanlar oluşturduklarını belirtti.

Tüm katılımcıların, özellikle çocukların dikkatini çekme, onlarda merak duygusu uyandırma görevini üstlendiğini anlatan Aktaş, "Çocuklarımıza 'Bu nasıl oluyor?' ve 'Ben de yapabilir miyim?' sorularını sordurduğumuz anda hedefimize ulaşmışız demektir." ifadesini kullandı.

THY 8. Science Expo'nun en önemli parçalarından birinin proje yarışması olduğunu vurgulayan Aktaş, hayatın herhangi bir alanında sorun teşkil eden, insanlara yararlı bir şekilde bunlara çözüm olacak bir fikir geliştirmeye cesaretlendirmek ve desteklemek amacıyla her yıl proje yarışması düzenlediklerini dile getirdi.

Aktaş, projeler üreterek yarışmaya katılma medeni cesaretini gösterenlere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamları, Öğrenme Süreçleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Daire Başkanı Mehmet Bölücek de "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları 3. Ulusal Bilim Kampı"nın birinci aşamasında 81 ilden 350 misafiri Bursa'da ağırladıklarını aktardı.

Çocukların buradan çok mutlu bir şekilde ayrıldıklarını gözlemlediklerini söyleyen Bölücek, "Şimdi ise 8 kategoride ödüllerini almak ve projelerini sergilemek üzere 23 farklı ilden 70'e yakın misafirimiz burada bulunmakta. Onun dışında birçok firma burada sunumlarını gerçekleştirecekler, sevgili öğrencilerimiz için burası inanılmaz bir fırsat. Ufuklarını açacak çok önemli bir alan oluşmuş vaziyette. İnşallah hakkıyla buradan istifade etme imkanları olacak." diye konuştu.

Bursa Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise organizasyonda kendilerine destek sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarının yönetici, öğretmen ve öğrencileri arasındaki etkileşimi artırmak ve öğrencilere bilimi sevdirmek amacıyla farklı konu başlıklarında atölye çalışmalarının yapıldığı "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları 3. Ulusal Bilim Kampı" ödül töreni gerçekleştirildi.

"THY 8. Science Expo 2019"

Tayvan, Hollanda ve İtalya'dan da ekiplerin katıldığı THY 8. Science Expo 2019'da, 235 farklı alanda bin 720 bilim gönüllüsü görev alacak ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, Çocuk Mucitler (10-13 yaş), Genç Mucitler (14-17 yaş), Usta Mucitler (18 yaş ve üstü) kategorilerinde düzenlenen ve 111 bin lira para ödülünün dağıtılacağı proje yarışmalarında finale kalan 50 proje sergilenecek.

Türkiye'nin en büyük bilim etkinliği olarak gösterilen organizasyonda "İnsansız Hava Araçları" ve "Drone (Tasarla Yap Uçur)", "Meslekler Yarışıyor" ve "3 Boyutlu Tasarım" yarışmaları da gerçekleştirilecek.

Ayrıca, alanında uzman isimler, başarılı iş adamları ve akademisyenler de organizasyon kapsamında konferans verecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Milli Teknoloji Hamlesi için yurt genelinde çalışmalar yürüten Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, ROKETSAN ve TÜRKSAT tarafından desteklenen etkinlik, 5 Mayıs Pazar günü sona erecek.