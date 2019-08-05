OPPO A5s, Türkiye'de satışa çıktı

İSTANBUL (AA) - Çift kamera, damla ekran ve uzun ömürlü pil özelliğiyle öne çıkan OPPO'nun yeni akıllı telefon modeli A5s, Türkiye'de satışa çıktı.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin orta segmentte yeni akıllı telefon modeli A5s, uzun ömürlü bir pil ve popüler su damlası ekranının yanı sıra çift arka kamera ve parmak izi tarayıcı özelliklerine sahip.

Batarya kapasitesi 4230mAh olan A5s, güç tüketimini azaltmak için yapay zeka algoritması optimizasyonundan yararlanıyor.





- Su damlası ekran ve ayna kaplamalı arka kapak







İlhamını, düşme eşiğindeki bir su damlasından alan A5s’in 6,2 inç LCD ekranı, 19:9 en-boy oranına ve 1520x720 piksel çözünürlüğe sahip. Tasarım yaklaşımıyla kulaklık, kamera ve ışık sensörünün tümü, ekranın üstündeki su damlası bölümüne entegre edildi. Telefona yüzde 89,35 ekran/kasa oranı kazandıran bu tasarım sayesinde pratik bir ekran kullanıcılarla buluşuyor. Kullanıcılar, mobil oyun oynamaktan video izlemeye ve internette gezinmeye kadar farklı aktivitelerde bulunabiliyor.



OPPO A5s'in arka kapağı ve çerçevesi, titiz tasarımı ile dikkati çekiyor. Telefonun ayna kaplaması, arka kapağın dokusunun standart metal versiyondan daha pürüzsüz ve çarpıcı bir görsel deneyim oluşturmak için ışık akışlarını toplamasını sağlıyor. OPPO A5s'de, düz ayna yüzeyin bir elin avuç içinde rahat bir şekilde durabilmesi için 3D termal bükme teknolojisi kullanıldı. Bu teknoloji, dört kavisli kenarın 2.5D arka kapakta daha rahat oturmasını sağlamakla birlikte aynı zamanda cihaza bu anlamda endüstrinin en incesi olma niteliğini kazandırıyor ve sadece 0.64 mm kalınlığıyla hafif bir deneyim sunuyor. Daha fazla görsel etki için A5s'in orta çerçevesinde buzlu bir doku tasarımı kullanıldı, böylece arka ayna kaplaması ile keskin bir kontrast oluşturuldu.







- 4230mAh pil ve 3GB RAM ile daha uzun süreli mobil oyun keyfi





4230mAh yüksek kapasiteli bir pille çalışan OPPO A5s, yapay zeka algoritma optimizasyonu ve düşük güç tüketimi sağlayan bir MTK6765 işlemci sayesinde 13,5 saate kadar video oynatmayı destekliyor.

2.3GHz CPU ve 3GB RAM, aynı anda birden fazla uygulamanın sorunsuz çalışmasını sağlayarak donmayı önlemekle birlikte birden fazla kullanıcı senaryosu sunuyor.

OPPO A5s ayrıca, kullanıcıların cihazlarını sadece 0,08 saniyede hızlı ve güvenli bir şekilde açabilmelerini sağlayan bir arka parmak izi tarayıcı ile geliyor.







- 13MP çift arka kamera ve 8MP ön güzellik kamerası







OPPO'nun modelleri, fotoğraf performanslarıyla biliniyor. OPPO'nun fotoğraf konusundaki uzmanlığı, 8MP ön kamera ve F2.0 diyafram ile birlikte gelen OPPO A5s'lerde de kendini gösteriyor. Yapay zeka ve büyük veri teknolojileri sayesinde ön kamera selfie'ler için daha doğal ve kişiselleştirilmiş güzelleştirme seçenekleri sunuyor. OPPO A5s ayrıca, kullanıcıların portrelerinde öne çıkmalarına yardımcı olmak için arka plan bulanıklığı sağlayan 13MP + 2MP çift arka kameralarla donatıldı. Yapay zeka güzelleştirme teknolojisi ile eşleştirilen portreler her zamankinden daha dikkat çekici bir özellik kazanıyor. Birincil kamera, daha net bir görüntü oluşturan ışık yolunu tam olarak kontrol etmek için 5P lens kullanıyor.



Çoklu çerçeveli sarsıntı önleme teknolojisi, daha yumuşak ve istikrarlı bir video çekim deneyimi sağlıyor. 3G RAM özellikli OPPO A5s'ler ayrıca AR etiketlerini de destekliyor. Yüz hareketlerine yanıt veren AR etiketlerinin yanı sıra ön plan ve müzik çıkartmaları, daha dinamik bir fotoğraf deneyimi sunuyor.







- Farklı renk seçenekleri





OPPO A5s, ColorOS 5.2.1 sistemi ile çalışıyor. Akıllı Bar, kullanıcıların uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmasını, kısa mesajlara kolayca cevap vermesini mümkün kılarken, oyun oynarken veya video izlerken de dosya aktarmayı sağlayan bir araç olarak öne çıkıyor. Ayrıca, kesme ve ekran kaydının yanı sıra hayatı ve iş yaşamını daha verimli hale getirecek çoklu kısayol araçlarını da destekliyor.



OPPO A5s, 3GB RAM + 32 GB ROM seçeneğine sahip. Siyah, mavi, kırmızı renk seçenekleri olan OPPO A5s, bin 899 TL KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatı ile zincir mağazalarda ve operatörlerde Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sunuldu.