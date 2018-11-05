ODTÜ'den kadınlara

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - ODTÜ tarafından farklı yaş ve meslek gruplarından kadınlara, "Django Girls" programlama etkinliği çerçevesinde ücretsiz bilgisayar programlama ve yazılım teknolojileri eğitimi veriliyor.

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hande Alemdar, koordinatörlüğünü yürüttüğü "Django Girls" eğitimine ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

İlk kez İstanbul'da yürütülen çalışmayı, ODTÜ'nün öncülüğünde Ankara'ya taşıdıklarını belirten Alemdar, etkinliğin amacının daha fazla kadının programlama ve yazılım teknolojisiyle tanışması, farkındalık yaratılması olduğunu söyledi.

Alemdar, eğitime ismini veren "Django"nun bir çerçeve programlamasının ismi olduğunu ve "Python" isimli programlama dilinde geliştirildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Django'yu kullanabilmek için biraz Python bilmek gerekiyor. Biz onu da öğretiyoruz. Eğitimde internet nasıl çalışırı da katılımcılara gösteriyoruz. Sonrasında web sitesi kurabilecek duruma geliyorlar. Django programlaması, zor bir işi öğretebilmek üzerine organize edilmiş. Yazılımın öğreticisini (tutorial) Türkçe'ye de çevirdik. Türkçe üzerinden herkes onu evinden takip ederek öğrenebilir."

ODTÜ Bilgi İşlem Merkezi Laboratuvarı'nda 30 kişiye verdikleri eğitimde, bir öğreticinin 3 kişiyle ilgilendiğini söyleyen Alemdar, "Katılımcılar her şeyi kendileri yapıyorlar. Tabii ki temel her şeyi öğretiyoruz. Sonrasında öğretmenleri sadece takıldıkları bir yer olması durumunda yardımcı oluyorlar." dedi.

- "Kadınların bilgisayar programcısı olmayacağına yönelik algılar var""

Uzun yıllar sektörde çalışmış bir bilgisayar mühendisi olarak, kadınların bilgisayar ve bilişim sektöründe çalışamayacağına yönelik önyargılarla karşılaştığını ifade eden Alemdar, bu nedenle kadınlara yönelik böyle bir program başlattıklarını anlattı.

Hande Alemdar, şunları kaydetti:

"Kadın bilgisayar mühendislerine yönelik 'kadından programcı olmaz, programcılık erkek işidir. Sen o güzel beynini, o zor işe yorma.' gibi bazısı iyi niyetli, bazısı kötü niyetli sözler söylendi. Ne zaman ki, iş ciddileşti, bu sefer 'ben şirketimde kadın bilgisayar mühendisi çalıştırmak istemiyorum, çünkü onlar iyi değiller.' denildi. O zaman dedik ki, 'öyle birşey yok.' Bu mesleğin yaradılışından itibaren kadınlar var. 1950'lerde, 1960'larda inanın daha çok kadın bilgisayar programcısı vardı. Sonra bu meslek para etmeye başlayınca kadınlar, çemberin dışına itildi. Dünyanın ilk bilgisayar programcısı kadın. Aslında programcılık dediğimiz şey, detaylara takılmak ve programlama yapmak. Aynı anda birden fazla şey düşünebilmek ile ilgili. Bu doğal olarak, kadının yeteneğinde var. Kadınların programcılık yapamayacağına yönelik önyargılar o kadar birikti ki, biz bunu düzeltme yolunda bir adım attık. Bugün Neil Armstrong aya inebildiyse bir kadının yazabildiği program sayesinde inebildi."

-"Başvuru şartı ve yaş sınırı koymadık"

Duyurusunu ağustosta yaptıkları eğitim programına 160 kişinin başvurduğunu bildiren Alemdar, ilk etapta 30 kişiyi ücretsiz programa dahil edebildiklerini söyledi.

Başvuru şartı ve yaş sınırı koymadıklarını dile getiren Alemdar, katılımcılara programlama bilgilerinin olup olmadığını, neden bu atölyeye katılmak istediklerini ve öğrendikleri bilgileri nasıl kullanacaklarını sorduklarını belirtti.

Alemdar, eğitimde tıp doktorundan ziraat mühendisine, mimardan lise öğrencisine her meslekten ve yaş grubundan insanın bulunduğunu da ifade etti.

Eğitimin katılımcılar için bir başlangıç olduğunu söyleyen Alemdar, eğitimi sonrasında öğretici konumuna gelenlerin olduğuna işaret etti.

Alemdar, 6 ayda bir eğitimi tekrarlayacaklarını da sözlerine ekledi.



